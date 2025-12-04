Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sei persone sono state identificate e una arrestata in seguito a una violenta rissa avvenuta nei giorni scorsi in un locale del centro di Mestre. L’episodio, che ha coinvolto tre uomini e tre donne di nazionalità straniera, è stato ricostruito grazie alle indagini della Polizia di Stato di Venezia, intervenuta dopo una segnalazione nella notte del 15 novembre. Per uno dei presunti responsabili, già noto alle forze dell’ordine, è stato disposto l’aggravamento della misura cautelare dopo il tentativo di fuga verso la Francia.

Le indagini della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato nella notte del 15 novembre quando una Volante della Questura di Venezia è giunta presso un bar del centro cittadino di Mestre a seguito di una segnalazione per lite. Gli agenti hanno raccolto le prime testimonianze e avviato immediatamente le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

L’identificazione dei protagonisti della rissa è stata resa possibile grazie all’analisi delle testimonianze raccolte e agli accertamenti svolti sul posto.

Denunce e aggravamento delle misure cautelari

Al termine delle indagini, cinque soggetti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il loro coinvolgimento nella rissa. Per il sesto individuo, già gravato da numerosi precedenti di polizia e sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, la situazione si è aggravata: l’Autorità Giudiziaria ha disposto un inasprimento della misura in atto, in considerazione della violazione delle prescrizioni e della pericolosità sociale dimostrata.

Il tentativo di fuga e l’arresto a Ventimiglia

Le ricerche dell’uomo sono state avviate immediatamente. L’individuo è stato rintracciato dalla Polizia di Frontiera a Ventimiglia (IM), mentre cercava di oltrepassare il confine italiano per recarsi in Francia, nel tentativo di sottrarsi alla cattura. L’uomo è stato quindi arrestato e condotto in carcere.

Misure di prevenzione per quattro soggetti

Nei confronti di quattro dei soggetti coinvolti sono state emesse misure di prevenzione. In particolare, per tre persone è stato disposto il Daspo Willy, che vieta loro per due anni di accedere e stazionare nelle vicinanze dei locali pubblici situati nel centro cittadino di Mestre. Il quarto soggetto è stato invece destinatario del foglio di via obbligatorio, con conseguente allontanamento dalla città di Venezia per tre anni.

Sospensione della licenza per il locale

A seguito dei fatti avvenuti all’interno del locale, il Questore di Venezia ha disposto la sospensione della licenza dell’esercizio pubblico, situato nel centro cittadino di Mestre, per la durata di quindici giorni. Nella giornata odierna, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Mestre hanno notificato il provvedimento alla titolare del bar.

