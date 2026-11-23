Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una lite per futili motivi è degenerata in una violenta rissa all’interno di un ristorante di Cassino, in provincia di Frosinone. Quando sono arrivate le forze dell’ordine, nel locale c’erano evidenti tracce di sangue. Due persone sono rimaste ferite e hanno avuto bisogno di cure mediche, mentre quattro sono state denunciate per rissa.

Rissa in un ristorante a Cassino

L’intervento della Polizia è scattato dopo una chiamata al numero unico di emergenza 112, che segnalava una violenta rissa in corso all’interno di un ristorante di Cassino.

Sul posto sono arrivati gli agenti del Commissariato cittadino, affiancati dai Carabinieri. La colluttazione si era verificata poco prima del loro arrivo e aveva lasciato segni evidenti all’interno del locale.

I poliziotti hanno infatti trovato tracce di sangue riconducibili allo scontro tra le persone coinvolte.

Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe nata per futili motivi, per poi degenerare fino a rendere necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Il comunicato della Polizia non chiarisce quale sia stata la causa precisa del litigio né fornisce dettagli sull’identità dei partecipanti.

Due persone ferite nella colluttazione

Una volta riportata la situazione alla calma, gli agenti hanno avviato gli accertamenti per identificare i presenti e stabilire come si fossero svolti i fatti.

Il bilancio è di due persone ferite, entrambe costrette a ricorrere alle cure dei sanitari. Le lesioni riportate sono state documentate attraverso i relativi referti medici.

Non sono state diffuse informazioni sulla gravità delle ferite né sull’eventuale necessità di un ricovero ospedaliero.

Al termine degli accertamenti, quattro persone sono state denunciate a piede libero per il reato di rissa.

Le loro posizioni sono ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

IPA