Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Prima la rissa fuori da un locale, poi la testata a un poliziotto arrivato per riportare la calma. È finito con un arresto un intervento delle forze dell’ordine nel centro storico di Forlì, dove un giovane, ubriaco, ha strattonato anche un carabiniere. L’agente colpito ha riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni.

La rissa in corso Mazzini a Forlì

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le pattuglie di polizia e carabinieri erano intervenute dopo una segnalazione di rissa davanti a un noto locale. Mentre cercavano il gruppo, gli agenti hanno sentito delle urla arrivare da corso Mazzini e lì hanno trovato alcuni ragazzi che discutevano animatamente, con escoriazioni e ferite al volto e sulle labbra.

Durante l’identificazione uno di loro, che aveva bevuto parecchio, ha continuato a provocare un altro giovane del gruppo e poi a prendersela con un militare e un agente. Ogni tentativo di calmarlo è andato a vuoto.

La testata al poliziotto e l’arresto

Quando ha provato ancora una volta a raggiungere il ragazzo con cui stava litigando, ha strattonato il carabiniere e ha colpito il poliziotto con una testata. È stato arrestato in flagranza per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giudice ha poi convalidato l’arresto e gli ha imposto l’obbligo di presentarsi ogni giorno alla polizia giudiziaria.

IPA