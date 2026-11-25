Rissa nel centro di Forlì, ubriaco dà una testata a un poliziotto e strattona un carabiniere: arrestato
Arrestato un giovane dopo aver strattonato un carabiniere e colpito con una testata un poliziotto durante un intervento in centro.
Prima la rissa fuori da un locale, poi la testata a un poliziotto arrivato per riportare la calma. È finito con un arresto un intervento delle forze dell’ordine nel centro storico di Forlì, dove un giovane, ubriaco, ha strattonato anche un carabiniere. L’agente colpito ha riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni.
La rissa in corso Mazzini a Forlì
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le pattuglie di polizia e carabinieri erano intervenute dopo una segnalazione di rissa davanti a un noto locale. Mentre cercavano il gruppo, gli agenti hanno sentito delle urla arrivare da corso Mazzini e lì hanno trovato alcuni ragazzi che discutevano animatamente, con escoriazioni e ferite al volto e sulle labbra.
Durante l’identificazione uno di loro, che aveva bevuto parecchio, ha continuato a provocare un altro giovane del gruppo e poi a prendersela con un militare e un agente. Ogni tentativo di calmarlo è andato a vuoto.
La testata al poliziotto e l’arresto
Quando ha provato ancora una volta a raggiungere il ragazzo con cui stava litigando, ha strattonato il carabiniere e ha colpito il poliziotto con una testata. È stato arrestato in flagranza per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giudice ha poi convalidato l’arresto e gli ha imposto l’obbligo di presentarsi ogni giorno alla polizia giudiziaria.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.