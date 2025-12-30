Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre arresti a Brescia, dove sono stati eseguiti provvedimenti di carcerazione nei confronti di soggetti con numerosi precedenti penali. I fermati, due cittadini marocchini e un italiano, sono stati individuati e tratti in arresto in esecuzione di sentenze definitive di condanna per spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni gravissime e circonvenzione di persone incapaci. Le misure sono state adottate per assicurare alla giustizia soggetti ritenuti pericolosi e già noti alle forze dell’ordine.

Operazione della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Carmine” hanno portato a termine una serie di controlli che hanno condotto all’arresto di tre persone con precedenti penali. Le attività si sono svolte nell’ambito delle consuete operazioni di prevenzione e controllo del territorio, con l’obiettivo di contrastare la microcriminalità e dare esecuzione alle sentenze di condanna emesse dall’Autorità Giudiziaria.

Arrestato un 25enne per spaccio di stupefacenti

Il primo intervento ha riguardato un cittadino marocchino di 25 anni, regolare sul territorio nazionale e domiciliato in provincia di Brescia, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali e di polizia per reati di varia natura e gravità. L’uomo è stato individuato dagli agenti mentre si aggirava con atteggiamento sospetto in via Solferino. A suo carico pendeva un Ordine di Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Piacenza, a seguito di sentenze di condanna per il reato continuato di produzione, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Il soggetto, considerato latitante, è stato fermato durante le attività di prevenzione generale e controllo del territorio. Dopo le procedure di identificazione presso la Questura di Brescia, è stato condotto presso la Casa Circondariale “Nerio Fischione” per scontare 1 anno di reclusione. In seguito all’arresto, il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori ha disposto la revoca del permesso di soggiorno e la successiva espulsione dall’Italia al termine della pena.

Arresto di un 23enne per lesioni gravissime e rissa

Durante le festività natalizie, la “Squadra Volante” della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Brescia ha eseguito un altro arresto nei confronti di un cittadino marocchino di 23 anni, anch’egli regolare sul territorio nazionale e domiciliato in città. Il giovane, già destinatario della misura di prevenzione personale del divieto di accesso alle aree urbane del capoluogo (D.A.C.Ur.) per 1 anno, era stato più volte denunciato per evasione e danneggiamento aggravato del braccialetto elettronico.

Il provvedimento di carcerazione è stato emesso a seguito di una sentenza definitiva di condanna per il reato di lesioni gravissime ai danni di un cittadino straniero. L’episodio risale al mese di maggio, quando il giovane aveva istigato e partecipato a una violenta rissa tra due gruppi di giovani appartenenti a bande rivali in via San Faustino. Durante la colluttazione, si era scagliato contro uno dei rivali, ferendolo gravemente al volto e provocandogli la cecità permanente da un occhio.

Al termine degli atti di polizia giudiziaria, il ventitreenne è stato scortato presso la Casa Circondariale “Nerio Fischione” di Brescia, dove dovrà scontare 1 anno e mezzo di reclusione. Anche in questo caso, il Questore Paolo Sartori ha disposto la revoca del permesso di soggiorno e la successiva espulsione dall’Italia al termine della pena.

Arrestato un 60enne per circonvenzione di incapaci

Nei giorni scorsi, gli agenti della “Squadra Volante” hanno individuato e tratto in arresto un cittadino italiano di 60 anni, residente a Brescia e con numerosi precedenti penali per reati contro la persona. L’uomo, latitante da alcuni mesi, è stato rintracciato mentre soggiornava presso una struttura alberghiera di Capriano del Colle.

L’ordine di carcerazione era stato emesso dalla Procura della Repubblica di Brescia a seguito di sentenze di condanna definitive per il reato di circonvenzione di persone incapaci, avendo abusato delle condizioni di infermità e deficienza psichica delle vittime. Dopo le procedure di identificazione, il sessantenne è stato condotto presso la Casa Circondariale per scontare 2 anni e 6 mesi di reclusione.

Considerata la pericolosità sociale dell’individuo, il Questore Paolo Sartori ha emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione personale dell’avviso orale di pubblica sicurezza, prevista dal Codice delle Leggi Antimafia, finalizzata alla successiva ed eventuale applicazione della sorveglianza speciale.

IPA