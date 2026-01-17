Rissa tra adolescenti nella stazione di Bastia Umbra, 16enne colpito con un’accetta alla testa

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un ragazzo di 16 anni è stato colpito con un’accetta alla testa nel corso di una rissa che ha coinvolto altri minorenni. È successo a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, nei pressi della stazione. Il giovane ha ricevuto una prognosi di 30 giorni e la famiglia ha denunciato l’accaduto. L’accaduto sarebbe stato ripreso da un passante con un cellulare.

La rissa di Bastia Umbra ripresa da un passante

Secondo quanto riportato dall’Ansa, la famiglia del giovane ferito alla testa ritiene che l’aggressione possa essere scaturita da un precedente procedimento che vede coinvolti i due ragazzi. Il video della rissa mostrerebbe due ragazzi in scooter circondati da un gruppo di altri adolescenti.

Nel corso della colluttazione, uno dei presenti colpisce alla testa con l’accetta il sedicenne, che fortunatamente indossava il casco. Successivamente l’arma viene lanciata contro il motorino dei due che si allontanano.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Sedicenne colpito alla testa con un’accetta

In base all’esposto presentato dalla famiglia del 16enne ferito a Basta Umbra, il colpo più grave – che ha portato alla prognosi di 30 giorni – potrebbe essere stato inferto prima rispetto a quello mostrato nel video.

La famiglia del ragazzo ferito ha presentato una denuncia contro un sedicenne di origine albanese e contro i suoi genitori, accusandoli di averli minacciati di morte.

Come riporta l’Ansa, la rissa avvenuta nella stazione di Bastia Umbra potrebbe essere collegata a un altro litigio tra i due ragazzi, già finito in tribunale. Non è escluso, quindi, che quanto accaduto possa essere una sorte di regolamento dei conti.

Ferito anche un amico del sedicenne

Alcuni testimoni hanno raccontato che il sedicenne è stato colpito mentre stava parlando con un altro ragazzo. Nella colluttazione anche un amico della vittima, intervenuto per difenderlo, sarebbe stato ferito con il manico dell’accetta.

Gli inquirenti stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso per arrivare a fare chiarezza sulla rissa e sull’aggressione avvenuta nei pressi della stazione di Bastia Umbra, nei pressi di Perugia.

In questi giorni l’attenzione è massima sulle aggressioni tra minorenni, visto quanto accaduto a La Spezia, dove un ragazzo è morto dopo essere stato accoltellato, e a Sora (Frosinone), dove un 17enne è stato ferito con un coltello dopo una lite in strada.