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Una donna è rimasta ferita a seguito di un alterco avvenuto questa mattina in Piazza d’Armi, ad Ancona, dove due titolari di bancarelle si sarebbero scontrati fisicamente causando la caduta accidentale di una passante. L’episodio è stato segnalato intorno alle ore 10 e sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Rissa tra ambulanti ad Ancona

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’intervento degli agenti è stato richiesto dal personale del 118, già presente sul posto per prestare soccorso a una donna rimasta coinvolta nell’episodio.

Secondo quanto riferito, la situazione si sarebbe verificata nella mattinata odierna ad Ancona, quando due titolari di bancarelle, per motivi ancora da chiarire, avrebbero avuto un acceso alterco culminato in una colluttazione fisica.

Ferita una passante di 70 anni

Durante la lite,i due ambulanti si sarebbero spintonati, finendo per urtare accidentalmente una donna di circa 70 anni che stava transitando nella piazza.

La signora, a seguito della caduta, ha riportato dolore al polso ed è stata immediatamente assistita dal personale sanitario del 118. Dopo le prime cure sul posto la donna è stata trasportata presso il locale nosocomio per ulteriori accertamenti e le cure necessarie.

La situazione all’arrivo della Polizia e le testimonianze raccolte

Quando gli operatori della Squadra Volanti della Questura sono giunti in Piazza d’Armi, la situazione era già tornata alla calma.

I due presunti protagonisti della lite non erano più presenti sul luogo dell’accaduto. Tuttavia, alcune persone che avevano assistito alla scena e prestato aiuto alla donna hanno fornito agli agenti una descrizione sommaria dei soggetti coinvolti.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

La Polizia di Stato ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare i responsabili dell’alterco.

Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause che hanno scatenato la lite tra i due ambulanti, né sull’identità dei soggetti coinvolti. Le testimonianze raccolte dai presenti rappresentano un elemento fondamentale per le indagini in corso.

IPA