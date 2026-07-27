Rissa tra due famiglie a Ischia dopo il rimprovero a un bambino, foglio di via dall'isola per gli 8 denunciati

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una violenta rissa si è verificata lungo le vie del centro dell’isola d’Ischia, dove due nuclei familiari sono giunti alle mani nel pomeriggio in Corso Vittorio Colonna. La lite è scoppiata a causa del rimprovero ad un bambino, ritenuto troppo vivace dai membri di un’altra famiglia. La discussione verbale tra i genitori e i presenti è rapidamente degenerata in uno scontro fisico violentissimo, caratterizzato dal lancio di sedie e oggetti presi dai tavoli dei locali vicini, provocando un bilancio finale di 3 feriti e 8 denunciati.

Rissa tra due famiglie a Ischia dopo il rimprovero a un bambino

Come riporta Repubblica, l’episodio ha visto coinvolti tre membri di una famiglia residente nel quartiere napoletano di Secondigliano – un uomo di 54 anni e i due figli di 23 e 28 anni – e un secondo gruppo familiare partenopeo composto da cinque persone.

A scatenare la violenza è stata la reazione del padre del minore di fronte alle osservazioni sulla vivacità del figlio.

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I tre feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale locale, dove i medici hanno riscontrato lesioni e contusioni guaribili tra i 5 e i 7 giorni.

Grazie alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona, i carabinieri della compagnia di Ischia hanno identificato tutti i partecipanti, contestando a ciascuno il reato di rissa aggravata.

Che cos’è il foglio di via

A carico delle otto persone identificate è stata avanzata la proposta per l’emissione del foglio di via obbligatorio dal territorio comunale.

Il foglio di via è una misura di prevenzione personale disposta dal questore nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza o la tranquillità pubblica che si trovano all’esterno del proprio comune di residenza.

Questo provvedimento impone l’allontanamento immediato dalla località e vieta il rientro nella stessa per un periodo determinato, fino a un massimo di tre anni.

La violazione del divieto costituisce un reato punibile con l’arresto.

Perché i protagonisti della rissa sono stati allontanati

L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato che il parapiglia provocasse conseguenze peggiori tra i turisti e i passanti che affollavano la zona pedonale di Ischia.

La proposta di allontanamento mira a garantire la sicurezza pubblica durante la stagione estiva e a sanzionare comportamenti violenti nei luoghi ad alta affluenza turistica.

Per i componenti delle due famiglie coinvolte nell’aggressione scatta ora l’avvio delle procedure amministrative e penali previste dalla legge.