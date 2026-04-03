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Tre ultras denunciati per rissa, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Catania, dove nei giorni scorsi sono stati identificati i responsabili di uno scontro tra tifosi avvenuto in un locale di piazza Europa. Gli indagati, già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati a manifestazioni sportive, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria. L’episodio è stato ricostruito grazie alle immagini di videosorveglianza, mentre per uno dei tre è scattata anche una seconda denuncia per aver guidato un gruppo di circa 20 ultras armati nella stessa giornata.

Violenze allo stadio di Catania

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Digos della Questura di Catania ha avviato un’indagine dopo che, nei giorni scorsi, si è verificata una violenta rissa tra gruppi di ultras del Catania Calcio.

Lo scontro è avvenuto all’interno di un locale situato in piazza Europa e ha visto coinvolti tifosi appartenenti alla tribuna B e alla Curva Sud dello Stadio “Angelo Massimino”.

La ricostruzione dei fatti attraverso le immagini

Gli agenti hanno analizzato attentamente le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. I frame hanno permesso di immortalare le fasi più concitate della rissa e di individuare i responsabili. In particolare, sono stati identificati tre soggetti di 38, 32 e 22 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati commessi durante manifestazioni sportive.

I tre ultras sono stati denunciati per rissa e deferiti all’Autorità Giudiziaria. L’azione delle forze dell’ordine si è concentrata sull’identificazione dei soggetti coinvolti e sulla raccolta di elementi utili per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Un secondo episodio nella stessa giornata

Nel corso delle indagini è emerso che uno dei tre tifosi identificati aveva assunto un ruolo di guida in un altro episodio avvenuto nella stessa giornata.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, circa 20 ultras, armati di bastoni e con il volto coperto da caschi da motociclista, si sono mossi a piedi nella zona di piazza Federico di Svevia, sempre a Catania, alla ricerca dei rivali. Questo comportamento ha destato preoccupazione tra i residenti, che hanno immediatamente segnalato la situazione alla Sala Operativa della Questura.

L’intervento della Polizia e le misure preventive

L’intervento tempestivo degli agenti della Digos e della squadra volanti ha permesso di scongiurare ulteriori scontri tra i gruppi di tifosi. Grazie alla presenza delle forze dell’ordine, non si sono verificati episodi di violenza nella zona.

Per tutti i soggetti coinvolti, la Divisione Anticrimine della Questura ha già avviato le procedure per l’emissione dei provvedimenti di Daspo, che impediranno loro di accedere agli stadi per un determinato periodo.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i cittadini di Catania, soprattutto per la presenza di gruppi organizzati e armati nelle vie del centro.

Le forze dell’ordine hanno ribadito l’impegno nel contrastare ogni forma di violenza legata al tifo sportivo e nel garantire la sicurezza pubblica. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per prevenire il ripetersi di simili episodi in futuro.

IPA