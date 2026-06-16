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Due denunce per porto di oggetti atti ad offendere e lesioni personali aggravate il bilancio di un episodio avvenuto ieri sera a Cremona, dove una lite tra giovani è degenerata all’esterno di un supermercato. I protagonisti, un cittadino italiano di 23 anni e un cittadino albanese di 18 anni, sono stati fermati dalla Polizia e denunciati in stato di libertà.

L’intervento a Cremona

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento delle Volanti della Questura di Cremona è avvenuto nel tardo pomeriggio di 15 giugno 2026, intorno alle 19:30.

Gli agenti sono stati chiamati per una lite scoppiata tra alcune persone all’esterno di un grande supermercato vicino al centro cittadino. All’arrivo delle pattuglie, i soggetti coinvolti hanno tentato di allontanarsi, ma sono stati immediatamente bloccati dagli operatori di Polizia.

Le dinamiche dell’aggressione

Dalla ricostruzione degli eventi, è emerso che il giovane italiano, mentre transitava nei pressi dell’esercizio commerciale in compagnia della fidanzata, è stato aggredito verbalmente da quattro soggetti stranieri per motivi futili.

La situazione è rapidamente degenerata in una lite accesa. Dopo essersi inizialmente allontanato, il cittadino italiano è tornato sul posto da solo, armato di un coltello, con cui ha minacciato il gruppo di stranieri.

Ferite e intervento medico

Uno dei cittadini stranieri, un giovane albanese di 18 anni, ha reagito rompendo una bottiglia di vetro e colpendo l’italiano con un coccio, provocandogli lievi ferite lacero-contuse.

La vittima ha dovuto ricorrere alle cure presso il locale Pronto Soccorso, dove le sue condizioni sono state giudicate non gravi.

Le denunce e i provvedimenti

Alla luce di quanto accaduto, entrambi i giovani sono stati denunciati in stato di libertà per porto di oggetti atti ad offendere. Il cittadino albanese è stato inoltre denunciato per lesioni personali aggravate.

Nei suoi confronti, considerati i precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio, il Questore ha adottato la misura di prevenzione dell’“Avviso Orale”.

Analogo provvedimento è stato emesso anche nei confronti di un altro componente del gruppo, un cittadino italiano, anch’egli con precedenti penali. Gli altri due stranieri coinvolti, un rumeno e un altro albanese, risultavano già destinatari di “Avvisi Orali” emessi dal Questore di Cremona.

IPA