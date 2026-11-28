Rissa violenta a Parma, spunta anche un estintore usato come arma: tre denunciati
Tre cittadini tunisini denunciati dopo la rissa in via d’Azeglio: sequestrati un estintore e gli abiti usati durante gli scontri.
Tre persone denunciate per rissa aggravata e porto di oggetti atti a offendere dopo gli scontri avvenuti a Parma. La Polizia ha ricostruito la dinamica della rissa scoppiata nella notte tra 21 e 22 novembre in via d’Azeglio e ha identificato tre soggetti tunisini tra i partecipanti.
Parma: le indagini e i sequestri
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le indagini della Squadra Mobile hanno permesso di riscontrare il coinvolgimento dei tre indagati. Gli agenti hanno sequestrato un estintore, che sarebbe stato utilizzato da uno di loro, e gli abiti ritenuti corrispondenti a quelli indossati durante la rissa.
Nel corso degli scontri un 33enne ha riportato traumi dovuti alle percosse e ha ricevuto una prognosi di 7 giorni. Il sopralluogo eseguito dalla Polizia ha invece escluso l’impiego di armi da fuoco: sul posto non sono stati trovati bossoli né altre tracce riconducibili a spari.
Controlli sul territorio
Il Questore ha disposto un’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, in coordinamento con le attività degli uffici della Questura. L’obiettivo indicato è prevenire e contrastare episodi di questo tipo, con particolare attenzione alle zone considerate più critiche e ai luoghi di aggregazione della città di Parma.