Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tre persone denunciate per rissa aggravata e porto di oggetti atti a offendere dopo gli scontri avvenuti a Parma. La Polizia ha ricostruito la dinamica della rissa scoppiata nella notte tra 21 e 22 novembre in via d’Azeglio e ha identificato tre soggetti tunisini tra i partecipanti.

Parma: le indagini e i sequestri

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le indagini della Squadra Mobile hanno permesso di riscontrare il coinvolgimento dei tre indagati. Gli agenti hanno sequestrato un estintore, che sarebbe stato utilizzato da uno di loro, e gli abiti ritenuti corrispondenti a quelli indossati durante la rissa.

Nel corso degli scontri un 33enne ha riportato traumi dovuti alle percosse e ha ricevuto una prognosi di 7 giorni. Il sopralluogo eseguito dalla Polizia ha invece escluso l’impiego di armi da fuoco: sul posto non sono stati trovati bossoli né altre tracce riconducibili a spari.

Controlli sul territorio

Il Questore ha disposto un’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, in coordinamento con le attività degli uffici della Questura. L’obiettivo indicato è prevenire e contrastare episodi di questo tipo, con particolare attenzione alle zone considerate più critiche e ai luoghi di aggregazione della città di Parma.