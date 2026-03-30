Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti e due poliziotti feriti: questo il bilancio di una violenta aggressione avvenuta ad Aversa tra due uomini di origine marocchina. L’episodio, avvenuto in strada, è stato sedato grazie all’intervento delle forze dell’ordine che hanno dovuto fronteggiare la resistenza dei coinvolti. L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord e sono in corso valutazioni per eventuali provvedimenti amministrativi a carico degli arrestati.

Due arresti ad Aversa

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato ad Aversa quando è stata segnalata una violenta aggressione tra due uomini, entrambi di circa 30 anni e di origine marocchina.

Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di pubblica sicurezza sono intervenuti prontamente sul luogo indicato.

La rissa e la resistenza agli agenti

Giunti sul posto, i poliziotti hanno accertato che i due soggetti erano coinvolti in una vera e propria rissa, durante la quale sono state utilizzate anche bottiglie di vetro come armi improprie.

Nel tentativo di fermare la colluttazione gli operatori hanno dovuto affrontare una forte resistenza da parte dei due uomini, che si sono opposti con veemenza all’intervento delle forze dell’ordine.

Il supporto delle pattuglie e dei Carabinieri

La situazione si è rivelata particolarmente complessa, tanto da richiedere l’arrivo di ulteriori pattuglie della Polizia di Stato e il supporto di una Radiomobile dei Carabinieri.

Solo grazie a questo dispiegamento di forze è stato possibile riportare la calma e bloccare definitivamente i due uomini coinvolti nella rissa.

Feriti due agenti durante l’operazione

Nel corso dell’operazione due poliziotti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. Le ferite sono state causate dalla violenta resistenza opposta dagli arrestati, che hanno reso necessario l’uso della forza per essere immobilizzati.

Al termine dell’intervento i due uomini sono stati arrestati con le accuse di resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale. L’attività è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Gli arrestati sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resteranno in attesa della convalida dell’arresto.

Possibili provvedimenti amministrativi

Sono attualmente in corso ulteriori valutazioni da parte dell’Ufficio Immigrazione per stabilire eventuali provvedimenti amministrativi nei confronti dei due uomini, tra cui la possibile espulsione dal territorio nazionale.

La vicenda resta quindi aperta a nuovi sviluppi, mentre le forze dell’ordine continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza pubblica ad Aversa.

IPA