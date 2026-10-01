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Due giovani di nazionalità egiziana sono stati denunciati per rissa e uno di loro è stato espulso con trattenimento presso un CPR, a seguito di un intervento della Polizia di Stato nella notte tra il 30 settembre e il 1 ottobre in Piazza Kennedy a Ravenna. L’operazione è stata condotta per prevenire e contrastare fenomeni di criminalità diffusa.

Cos’è successo in Piazza Kennedy

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alla mezzanotte, quando le volanti della Questura sono intervenute in Piazza Kennedy, a Ravenna, dopo una segnalazione riguardante una rissa tra più persone che si stavano lanciando bottiglie di vetro.

Gli agenti, giunti tempestivamente sul posto, hanno individuato e fermato due soggetti coinvolti nella rissa. I giovani, entrambi di nazionalità egiziana, sono stati sottoposti a controllo e identificati. Per entrambi è scattata la denuncia per rissa.

Ulteriori violazioni e sanzioni

Da accertamenti più approfonditi, è emerso che uno dei due fermati era già destinatario di un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Ravenna.

Per questa ragione, oltre alla denuncia per rissa, è stato denunciato anche per la violazione della misura di prevenzione. Inoltre, durante il controllo, è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish, motivo per cui è stata applicata la sanzione amministrativa prevista per il possesso di stupefacente ad uso personale.

Minacce agli agenti e aggravamento della posizione

La situazione si è ulteriormente aggravata quando il giovane, durante il controllo, ha rivolto minacce agli agenti nel tentativo di opporsi all’attività di polizia. Per questo motivo, è stato denunciato anche per minaccia a pubblico ufficiale.

Espulsione e trattenimento presso il CPR di Bari

L’altro giovane egiziano, dopo essere stato sottoposto a controllo, è stato affidato all’Ufficio immigrazione. Gli accertamenti hanno evidenziato la sua posizione irregolare sul territorio nazionale.

Nei suoi confronti è stato quindi disposto il provvedimento di espulsione e il trattenimento presso un CPR. Nella giornata odierna, il giovane verrà accompagnato al CPR di Bari.

Le forze dell’ordine hanno comunicato che sono in corso ulteriori accertamenti per identificare gli altri soggetti coinvolti nella rissa avvenuta in Piazza Kennedy.

IPA