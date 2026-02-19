Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

11 persone sono state raggiunte dal provvedimento di Daspo Willy al termine di un’operazione congiunta di Polizia e Carabinieri a Perugia, dopo una rissa avvenuta lo scorso dicembre. Il provvedimento, emesso dal Questore, vieta agli interessati l’accesso a pubblici esercizi e locali di intrattenimento in tutta la provincia per due anni.

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la misura di prevenzione personale è stata adottata nei confronti di 11 persone di origini macedoni, albanesi e romene, di età compresa tra 19 e 31 anni. Il Questore della provincia di Perugia ha disposto il cosiddetto “Daspo Willy” dopo aver valutato la gravità dei fatti e l’allarme sociale generato dall’episodio.

L’evento che ha portato all’emissione del Daspo risale al mese di dicembre, quando le forze dell’ordine sono intervenute all’esterno di un’area di servizio a Sant’Andrea delle Fratte, a Perugia, per sedare una violenta rissa tra due gruppi contrapposti. I partecipanti si sono aggrediti reciprocamente, utilizzando anche oggetti contundenti come bastoni – uno dei quali, lungo 65 cm, è stato sequestrato – oltre a sedie, tavoli e altri oggetti presenti nell’area esterna dell’esercizio pubblico.

Gli arresti in flagranza e le misure adottate

Per i fatti accaduti tutti gli undici soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato. Successivamente, il Questore ha valutato che la condotta tenuta dai coinvolti rappresentasse un serio pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, oltre a destare preoccupazione tra i cittadini che frequentano abitualmente quelle zone.

Il Daspo Willy: una misura di prevenzione rafforzata

Il “Daspo Willy” è una misura di prevenzione personale che rientra nella categoria dei “divieti di accesso alle aree urbane”. La sua disciplina è stata rafforzata nel dicembre 2020, in seguito ai tragici fatti che portarono all’omicidio di Willy Monteiro Duarte a Colleferro. Il provvedimento, della durata di due anni, vieta ai destinatari l’accesso a tutti i pubblici esercizi e locali di intrattenimento presenti sul territorio provinciale.

Le conseguenze della violazione del Daspo

La violazione del Daspo Willy costituisce un autonomo delitto, punito con la reclusione da 1 a 3 anni e una multa da 10 a 24 mila Euro. L’obiettivo della misura è quello di tutelare la sicurezza dei cittadini e prevenire il ripetersi di episodi simili, garantendo la tranquillità nelle aree urbane più frequentate.

Il ruolo delle forze dell’ordine e la risposta delle istituzioni

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’azione congiunta di Polizia e Carabinieri della Compagnia di Perugia ha permesso di intervenire tempestivamente e di adottare misure efficaci per contrastare fenomeni di violenza e turbativa dell’ordine pubblico. Le istituzioni ribadiscono così il loro impegno nella prevenzione e nel mantenimento della sicurezza collettiva.

