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Tre giovani denunciati e diversi provvedimenti di prevenzione, questo il bilancio della violenta rissa avvenuta sabato 11 aprile in una delle piazze più frequentate del centro storico di Padova. I protagonisti, due cittadini egiziani e un italiano, sono stati individuati e bloccati dalla Polizia di Stato, che ha agito tempestivamente per evitare ulteriori rischi per la collettività. I fatti sono stati attribuiti a motivi futili e all’abuso di alcol.

Rissa nel centro di Padova

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sera di sabato 11 aprile si è verificata una violenta lite tra giovani in Piazza dei Signori, nel cuore di Padova.

L’episodio ha richiesto l’intervento immediato delle pattuglie della Polizia, che hanno agito nell’ambito dei servizi straordinari di prevenzione e vigilanza disposti dal Questore Marco Odorisio per contrastare i fenomeni di violenza urbana e garantire la sicurezza nelle principali piazze cittadine.

I fatti: una lite degenerata in violenza

La sera dell’11 aprile, intorno alle 23.15, la Sala Operativa della Polizia ha ricevuto una segnalazione sulla linea di emergenza 113 riguardante una lite in corso tra un gruppo di circa dieci soggetti. Alcuni di loro si colpivano reciprocamente con calci e pugni e lanciavano bottiglie di vetro, mettendo in serio pericolo l’incolumità pubblica, dato l’elevato numero di persone presenti nella piazza centrale.

La Centrale Operativa ha subito allertato via radio gli equipaggi delle Volanti impegnati nei servizi di controllo del territorio. Gli agenti sono arrivati rapidamente sul posto e hanno iniziato una ricerca dei soggetti coinvolti, che nel frattempo si erano dispersi in diverse direzioni.

L’identificazione dei responsabili

Grazie alle testimonianze raccolte nell’immediatezza dei fatti e alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, la Polizia è riuscita a ricostruire con precisione quanto accaduto. La lite, scaturita per motivi banali e aggravata dall’abuso di alcol, è degenerata in uno scontro violento caratterizzato da aggressioni reciproche e dal lancio di oggetti, tra cui bottiglie di vetro, biciclette e materiali presi dai cestini dei rifiuti.

Durante le ricerche gli agenti hanno individuato in Piazza delle Erbe un giovane corrispondente alle descrizioni fornite dai testimoni. Dopo il fermo e il controllo, alcuni presenti lo hanno riconosciuto senza esitazione come uno dei protagonisti della rissa. Poco dopo sono stati bloccati anche altri due soggetti coinvolti nei fatti.

I provvedimenti adottati

I tre giovani sono stati accompagnati presso gli Uffici della Questura e identificati: si tratta di due cittadini egiziani di 17 anni e 27 anni, entrambi con precedenti di polizia per spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi, e di un cittadino italiano di 21 anni con precedenti per spaccio.

Al termine degli accertamenti, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per i reati di rissa e getto pericoloso di cose.

Il Questore della Provincia di Padova, Marco Odorisio, ha disposto specifici provvedimenti di prevenzione: per i due cittadini egiziani sono stati emessi l’Avviso Orale e il DASPO urbano, con divieto di accesso e stazionamento per 3 anni in tutte le piazze del centro cittadino. Per il cittadino italiano di 21 anni è stato disposto il Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Padova per 4 anni e il DACUR, con divieto di accesso e stazionamento per 3 anni nelle piazze del centro storico.

Contestualmente, vista la gravità dei fatti e la particolare violenza con cui sono stati commessi, il Questore ha attivato l’Ufficio Immigrazione per verificare la posizione sul territorio nazionale del 27enne egiziano.

IPA