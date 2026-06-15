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Dieci persone sono state denunciate al termine di una violenta rissa aggravata avvenuta nel centro storico di Comiso (Ragusa). L’episodio, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, sarebbe scaturito da vecchie controversie tra due nuclei familiari residenti nella stessa zona.

La situazione all’arrivo delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso il via dopo un intervento urgente della Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso. Gli agenti sono stati chiamati a seguito di una segnalazione che riferiva di una rissa in corso, con il coinvolgimento di numerosi individui nel cuore della città.

Vista la complessità della situazione e il numero elevato di persone coinvolte, la Sala Operativa ha disposto l’invio di un ulteriore equipaggio proveniente dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria, per fornire supporto agli operatori già presenti sul posto.

Quando le pattuglie sono giunte sul luogo segnalato, la rissa si era già conclusa. Tuttavia, una folla numerosa era ancora presente nell’area. Gli agenti hanno immediatamente avviato le procedure di identificazione dei presenti e hanno richiesto l’intervento dei sanitari per soccorrere i feriti.

In particolare, tre soggetti hanno riportato lesioni, fortunatamente non gravi, durante l’alterco. Sono stati assistiti dal personale medico e trasportati presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Guzzardi” di Vittoria per le cure necessarie.

Le cause della lite e le indagini successive

Le indagini condotte dagli investigatori hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti. È emerso che la violenta lite sarebbe nata per motivi futili, legati a vecchie controversie di vicinato tra due famiglie che abitano nella stessa zona del centro storico di Comiso. Secondo quanto accertato, tra i due nuclei familiari erano già avvenuti in passato episodi simili di conflittualità, che avevano richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di identificare tutti i soggetti coinvolti nella rissa. Al termine delle verifiche, dieci persone sono state denunciate in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, con l’accusa di rissa aggravata.

IPA