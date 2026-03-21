Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre diveti di accesso al centro urbano sono stati emessi dalla Polizia di Stato nei confronti di due cittadini crotonesi e di un cittadino pakistano dopo una rissa aggravata avvenuta nel centro storico di Crotone. L’episodio, scaturito da un diverbio per futili motivi, si è verificato nei pressi del Duomo e ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine.

Tre divieti di accesso al centro urbano a Crotone

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i fatti si sono svolti in pieno giorno in una zona centrale e molto frequentata di Crotone.

I protagonisti della vicenda sono due uomini crotonesi di 37 anni e 33 anni e un cittadino pakistano di 32 anni. Tutti e tre sono stati ritenuti responsabili di una rissa aggravata che ha avuto luogo nei pressi del Duomo, vicino a numerosi esercizi commerciali.

La dinamica dell’episodio

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vicenda ha avuto origine da un semplice diverbio tra due dei soggetti coinvolti che è rapidamente degenerato in una colluttazione fisica. Un terzo individuo, inizialmente intervenuto con l’intento di placare gli animi, ha poi preso parte attivamente all’aggressione.

Durante la rissa uno dei partecipanti ha utilizzato un oggetto acuminato, provocando lesioni personali a uno degli altri, giudicate guaribili in 15 giorni.

L’intervento delle forze dell’ordine

L’arrivo tempestivo degli agenti della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Crotone ha permesso di riportare la calma e di allontanare i soggetti coinvolti dalla zona.

Le successive indagini, condotte attraverso l’acquisizione di testimonianze e l’analisi delle immagini di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e di procedere all’arresto in flagranza dei tre soggetti.

Le misure adottate dall’Autorità Giudiziaria

Il giorno seguente l’Autorità Giudiziaria ha disposto nei confronti del cittadino pakistano la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nel frattempo, il Questore della provincia di Crotone, Renato Panvino, ha ordinato l’emissione dei provvedimenti di D.A.C.U.R. (Divieto di Accesso al Centro Urbano), istruiti dalla Divisione Anticrimine della Questura.

I destinatari di tali provvedimenti non potranno accedere per un anno alle vie del centro storico limitrofe al luogo dei fatti, né agli esercizi pubblici situati nell’area.

IPA