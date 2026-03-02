Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro provvedimenti di D.A.SPO. Willy, questo il bilancio delle misure adottate dal Questore di Agrigento nei confronti di altrettanti giovani coinvolti in una rissa avvenuta lo scorso 20 novembre a Cattolica Eraclea, in Piazza Roma. I destinatari dei provvedimenti sono stati identificati grazie alle indagini condotte dai Carabinieri e dalla Polizia Municipale, che hanno ricostruito l’accaduto attraverso le immagini delle videocamere di sorveglianza. Ai quattro è stato imposto il divieto di accesso e stazionamento nei pressi dei locali di pubblico trattenimento della zona per un anno.

Rissa violenta a Cattolica Eraclea

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sera del 20 novembre Piazza Roma a Cattolica Eraclea (Agrigento) è stata teatro di una violenta rissa tra due gruppi di giovani. L’episodio si è verificato nelle immediate vicinanze di due locali di pubblico trattenimento e ha visto coinvolti quattro soggetti, che si sono affrontati a calci e pugni, presumibilmente a seguito di una discussione per futili motivi.

La colluttazione è durata alcuni minuti, fino a quando altri giovani presenti sono intervenuti per separare i contendenti e disperdere i gruppi.

L’intervento delle forze dell’ordine

Le fasi dell’alterco sono state ricostruite dai Militari della Stazione dei Carabinieri di Cattolica Eraclea grazie ai filmati delle videocamere di sorveglianza, acquisiti dalla Polizia Municipale già il giorno successivo ai fatti.

L’attività investigativa ha permesso di identificare rapidamente due giovani del posto, di 19 anni e 20 anni, appartenenti a uno dei gruppi coinvolti nella rissa. Gli altri due partecipanti, invece, sono stati riconosciuti con il supporto dei Militari della Tenenza di Ribera: si tratta di due fratelli di origine rumena, rispettivamente di 29 anni e 23 anni, residenti nella cittadina.

I provvedimenti adottati dal Questore

Al termine dell’attività istruttoria svolta dalla Divisione Polizia Anticrimine, su proposta dei Carabinieri di Cattolica Eraclea, il Questore di Agrigento Tommaso Palumbo ha emesso quattro provvedimenti di D.A.SPO. Willy, previsti dall’articolo 13 bis del D.L. n. 14/2017, nei confronti dei giovani ritenuti responsabili della rissa.

Il provvedimento, noto come D.A.C.Ur., mira a prevenire ulteriori episodi di violenza nei luoghi di aggregazione giovanile.

Le misure restrittive: divieto di accesso e stazionamento

Per tutti i soggetti coinvolti è scattato il divieto di accedere ai locali di pubblico trattenimento situati nelle immediate vicinanze di Piazza Roma, teatro della rissa, nonché di sostare nei pressi degli stessi.

Tale misura avrà una durata di un anno e rappresenta una risposta concreta delle autorità per garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini e degli avventori dei locali della zona.

Il Daspo Willy

I provvedimenti di D.A.SPO. Willy sono stati introdotti per contrastare fenomeni di violenza e risse nei luoghi di aggregazione, soprattutto tra i giovani.

L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e la collaborazione tra Carabinieri, Polizia Municipale e Divisione Polizia Anticrimine hanno permesso di individuare i responsabili e adottare misure preventive. L’obiettivo è quello di dissuadere comportamenti violenti e tutelare la sicurezza pubblica, soprattutto in aree frequentate da numerosi cittadini.

