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Quattro giovani sono stati denunciati per rissa aggravata dopo un intervento della Polizia nel centro storico di Bolzano. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, quando una violenta lite tra ragazzi è stata segnalata da numerosi cittadini. Gli agenti sono intervenuti rapidamente riuscendo a fermare i protagonisti e a ricostruire la dinamica dell’accaduto grazie alle testimonianze raccolte sul posto.

Rissa violenta tra giovani a Bolzano

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Sala Operativa ha ricevuto diverse chiamate nel pomeriggio di ieri che segnalavano una rissa in corso tra alcuni giovani nel centro storico di Bolzano.

Gli equipaggi della Squadra Volante sono stati inviati immediatamente sul luogo indicato, dove hanno trovato una situazione di forte tensione.

La dinamica della lite tra i giovani

Giunti sul posto i poliziotti hanno individuato un giovane a torso nudo che stava spintonando altri tre ragazzi. Alla vista degli agenti il ragazzo ha tentato la fuga, ma è stato bloccato poco distante grazie all’intervento di un’altra pattuglia sopraggiunta in ausilio. Tutti i protagonisti della lite sono stati accompagnati in Questura per chiarire i fatti.

Grazie alle dichiarazioni raccolte dai presenti gli operatori hanno potuto ricostruire la sequenza degli eventi: inizialmente, quattro giovani – tre ragazzi e una ragazza – hanno iniziato a spintonarsi tra loro. La situazione è rapidamente degenerata quando uno dei ragazzi ha colpito un avversario con un oggetto contundente, ricevendo in risposta il lancio di un bicchiere di vetro.

I provvedimenti adottati dalla Polizia

Al termine delle procedure di polizia giudiziaria i quattro giovani coinvolti – tre cittadini marocchini, regolari sul territorio nazionale, e una cittadina italiana, tutti di un’età compresa fra i 19 e 27 anni – sono stati deferiti in stato di libertà per rissa aggravata. Uno degli indagati ha dovuto ricorrere alle cure mediche a causa delle lesioni riportate durante la colluttazione.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti e i passanti del centro storico, che hanno assistito alla scena e hanno prontamente allertato le forze dell’ordine. L’intervento tempestivo della Polizia ha permesso di riportare la calma e di evitare conseguenze più gravi. L’attenzione resta alta sulla sicurezza nelle aree centrali di Bolzano, soprattutto nei luoghi maggiormente frequentati da giovani.

IPA