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Quattro giovani sono stati raggiunti da provvedimenti di Daspo Urbano a seguito di una rissa avvenuta lo scorso giugno nel centro storico di Ostuni. I provvedimenti, adottati dal Questore di Brindisi, sono stati emessi per motivi di sicurezza e decoro urbano, dopo che le indagini della Polizia di Stato hanno evidenziato profili di pericolosità nei comportamenti dei coinvolti.

Le indagini a Ostuni

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine da una violenta rissa che si è verificata nelle immediate vicinanze di un bar situato nel centro storico di Ostuni nel mese di giugno.

Gli agenti del Commissariato PS di Ostuni hanno ricostruito l’accaduto, individuando quattro giovani come responsabili dell’episodio.

Profili di pericolosità e misure adottate

Le indagini hanno permesso di raccogliere elementi utili non solo per le contestazioni di natura penale, ma anche per valutare la pericolosità sociale dei soggetti coinvolti.

La Divisione Anticrimine della Questura di Brindisi ha quindi effettuato ulteriori approfondimenti, che hanno portato all’adozione dei provvedimenti di prevenzione personale denominati “Daspo Urbano”.

Durata dei provvedimenti e destinatari

I provvedimenti di Daspo Urbano avranno una durata differenziata: 1 anno per due dei giovani coinvolti e 2 anni per gli altri due, che risultavano già segnalati nelle banche dati del Ministero dell’Interno.

Queste misure sono state adottate per rafforzare la tutela della sicurezza pubblica e prevenire ulteriori episodi di violenza o disturbo della quiete cittadina.

Contenuto e finalità del Daspo Urbano

Il Daspo Urbano, disposto dal Questore di Brindisi, prevede il divieto di accesso ai locali o agli esercizi pubblici, nonché il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi. Tali misure rientrano nell’ambito delle azioni di prevenzione adottate per garantire la sicurezza delle città e il decoro urbano, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate dai cittadini e dai turisti.

IPA