Un locale di Pescantina (Verona), in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, è stato chiuso per 10 giorni a seguito di numerosi episodi di turbativa e condotte illecite registrati nel corso del 2025. Il provvedimento, firmato dal Questore di Verona, è stato notificato questa mattina al titolare dell’esercizio pubblico dagli agenti della Polizia Amministrativa e Sociale e dai Carabinieri della Stazione di Pescantina.

Esercizio sospeso per 10 giorni a Pescantina

La decisione di sospendere l’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande è arrivata dopo una lunga serie di controlli e interventi delle forze dell’ordine, che hanno riscontrato situazioni di pericolo e illegalità all’interno e nei pressi del locale.

Cosa accadeva nel locale

Nel corso dell’ultimo anno l’esercizio pubblico è stato oggetto di numerosi controlli da parte dei Carabinieri di Pescantina. In più occasioni, le pattuglie sono dovute intervenire per gestire situazioni di schiamazzi e disordini, spesso segnalati anche dai residenti della zona.

I controlli hanno evidenziato la presenza abituale di clienti con precedenti di polizia, in particolare per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti e abuso di bevande alcoliche.

Le risse e le aggressioni

Tra gli episodi più rilevanti che hanno portato alla sospensione della licenza, spicca quanto accaduto il 27 dicembre scorso. In quella data all’interno del locale si è verificato uno scontro fisico tra due donne. Un terzo avventore, intervenuto per separarle, è stato più volte minacciato e aggredito dal fidanzato di una delle donne, che gli ha sferrato una testata al volto, provocandogli una frattura delle ossa nasali per una prognosi di 25 giorni.

In quell’occasion, il personale del locale non ha collaborato con le forze dell’ordine, ostacolando la visione delle immagini delle telecamere e riferendo di non ricordare la password di accesso, tanto che le registrazioni sono state acquisite solo due giorni dopo.

Un altro episodio significativo si è verificato il 26 luglio 2025, quando all’interno dello stesso locale è scoppiata una rissa che ha coinvolto cinque soggetti, tra cui il gestore e il figlio minorenne. In quell’occasione sia il gestore sia un avventore sono rimasti feriti, quest’ultimo colpito al capo da un boccale di birra. A seguito di questo evento il Questore ha emesso un provvedimento di divieto di accesso ai pubblici esercizi nei confronti di alcuni dei soggetti coinvolti.

Un punto critico per la sicurezza pubblica

I ripetuti episodi di violenza e illegalità hanno trasformato il locale in un luogo considerato fertile per lo sviluppo di conflittualità e situazioni di pericolo.

Le forze dell’ordine hanno sottolineato come la presenza costante di persone con precedenti penali e la frequenza di risse e aggressioni abbiano reso necessario un intervento deciso per tutelare la sicurezza della cittadinanza.

Il provvedimento

La misura adottata, prevista dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, è stata proposta dalla Stazione Carabinieri di Pescantina e firmata dal Questore di Verona.

L’obiettivo è quello di prevenire ulteriori situazioni di pericolo e di salvaguardare l’ordine pubblico. La sospensione della licenza è stata notificata oggi al titolare del locale, che dovrà quindi interrompere l’attività per 10 giorni.

