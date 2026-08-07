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È stata disposta la sospensione temporanea della licenza di un locale a Vimercate, dopo che sono stati accertati episodi di violenza e la somministrazione di alcolici a minori. Il provvedimento, adottato dal Questore della Provincia di Monza e della Brianza, è stato motivato dalla necessità di prevenire ulteriori rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il provvedimento del Questore

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Questore della Provincia di Monza e della Brianza ha firmato la sospensione della licenza per dieci giorni a carico di un pubblico esercizio situato nel Comune di Vimercate. La decisione è stata presa ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, a seguito di una proposta avanzata dalla Stazione Carabinieri di Vimercate dopo un’attenta attività istruttoria.

Le motivazioni della sospensione

L’indagine ha messo in luce come il locale sia stato teatro, in più occasioni, di gravi episodi di violenza tra avventori, spesso appartenenti a gruppi di etnia sudamericana. Le risse, originate dall’abuso di bevande alcoliche, hanno provocato il ferimento di alcune persone, con lesioni anche di particolare gravità. Tra i casi segnalati figurano fratture al volto e ferite causate dall’uso di bottiglie e armi da taglio.

Controlli e accertamenti delle forze dell’ordine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, durante i servizi di controllo del territorio, finalizzati al contrasto dei fenomeni della cosiddetta “Malamovida”, la Polizia Locale di Vimercate ha accertato la somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni sedici. Questo episodio ha portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria del titolare dell’esercizio.

Presenza di persone con precedenti penali

Ulteriori controlli effettuati dai militari dell’Arma dei Carabinieri hanno permesso di rilevare, all’interno del locale, la presenza costante di avventori con precedenti e pregiudizi di polizia per reati contro la persona, contro il patrimonio, in materia di sostanze stupefacenti e per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

IPA