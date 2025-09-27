Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la chiusura per cinque giorni di un bar situato nella provincia di Viterbo a seguito di una serie di episodi che hanno destato preoccupazione per l’ordine pubblico. Il provvedimento, eseguito il 25 settembre, è stato adottato per garantire la sicurezza dei cittadini e ristabilire la tranquillità nella zona, dopo che all’interno del locale si sono verificati una lite tra clienti, un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e la presenza abituale di soggetti con precedenti penali.

La fonte della notizia e i dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la decisione di sospendere la licenza del bar è stata presa dopo un’attenta istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Viterbo. L’azione è nata su proposta del Comando locale dell’Arma dei Carabinieri, che ha segnalato una serie di episodi preoccupanti avvenuti nel locale e nelle aree circostanti.

Gli episodi che hanno portato alla chiusura

Nel corso delle ultime settimane, il bar è stato teatro di diversi eventi che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Tra questi, si segnala una lite tra avventori che ha generato tensione e allarme tra i presenti. Inoltre, è stato effettuato un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, episodio che ha ulteriormente aggravato la situazione. Non meno rilevante è la costante presenza di persone con precedenti penali, che frequentavano abitualmente il locale, contribuendo a creare un clima di insicurezza.

Le indagini e la valutazione delle autorità

L’istruttoria, curata dal personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Viterbo, ha permesso di accertare la ricorrenza di episodi di schiamazzi e situazioni di degrado non solo all’interno del bar, ma anche nelle strade limitrofe. Questi fatti hanno generato un diffuso senso di disagio tra i residenti, che hanno più volte segnalato la situazione alle autorità competenti. La presenza del locale in una via centrale, caratterizzata da un’alta densità abitativa, ha reso ancora più urgente un intervento per tutelare l’ordinato vivere civile.

Il provvedimento del Questore

Al termine delle verifiche, il Questore di Viterbo ha ritenuto sussistente un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Per questo motivo, è stata disposta la sospensione della licenza del bar per cinque giorni, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il provvedimento mira a interrompere la sequenza di episodi negativi e a restituire serenità agli abitanti della zona.

IPA