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È stata disposta la sospensione per 3 giorni della licenza di un locale a Milano Marittima per motivi legati alla sicurezza pubblica. Il provvedimento, adottato dal Questore di Ravenna, è stato motivato da ripetuti episodi di liti, aggressioni e altre criticità riscontrate nel corso della stagione balneare, come reso noto dalle autorità competenti.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione è stata presa dal Questore di Ravenna, Gianpaolo Patruno, che ha firmato il provvedimento di sospensione della licenza per 3 giorni nei confronti di un esercizio pubblico situato a Milano Marittima. La misura riguarda l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, oltre alle altre autorizzazioni correlate, e comporta la chiusura temporanea del locale.

Le ragioni della sospensione

Il provvedimento è stato adottato a seguito di una dettagliata attività istruttoria condotta dalla Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Ravenna. Dall’indagine è emerso un quadro di reiterate criticità, in particolare sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Durante la stagione balneare, infatti, il locale è stato teatro di numerosi interventi delle Forze di Polizia a causa di liti, aggressioni e situazioni di turbativa, alcune delle quali hanno portato al deferimento di soggetti all’Autorità Giudiziaria.

Gli episodi più gravi

Tra gli episodi di maggiore rilievo segnalati dalle autorità figura una violenta lite tra avventori, che si è conclusa con lesioni personali. Oltre a questi fatti, sono state riscontrate anche irregolarità relative allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo e trattenimento senza i necessari titoli autorizzativi, nonché l’accensione di fuochi pirotecnici in assenza delle previste autorizzazioni.

Le motivazioni preventive del provvedimento

Secondo quanto riferito dalla Questura, gli elementi raccolti hanno portato a considerare il locale come un contesto potenzialmente pericoloso per la sicurezza e l’incolumità pubblica. Per questo motivo, il Questore di Ravenna ha applicato l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, decretando la sospensione dell’attività per 3 giorni. La misura non ha carattere sanzionatorio nei confronti dei gestori, ma risponde a una finalità preventiva: interrompere le dinamiche di rischio riscontrate, dissuadere la frequentazione da parte di soggetti pericolosi e restituire serenità ai residenti della zona.

IPA