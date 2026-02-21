Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due esercizi pubblici sono stati chiusi per 5 giorni a seguito di un’operazione straordinaria di controllo coordinata dalla Questura di Ravenna. Il provvedimento è stato adottato per garantire la sicurezza pubblica, dopo che nei locali erano stati riscontrati episodi di risse e aggressioni, nonché la presenza di persone pregiudicate. L’intervento, eseguito il 20 febbraio 2026, si inserisce nell’ambito di una più ampia attività di prevenzione e vigilanza nelle aree cittadine maggiormente frequentate.

I controlli a Ravenna

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nel corso del fine settimana appena trascorso è stato predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio deciso in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’attenzione si è concentrata in particolare su una nota discoteca cittadina e sull’area di Piazza Kennedy, entrambe oggetto di recenti segnalazioni per problematiche legate alla sicurezza.

L’attività è stata coordinata dalla Questura di Ravenna e ha visto il coinvolgimento dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, della Polizia Provinciale, dei Vigili del Fuoco e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. L’obiettivo principale era prevenire e reprimere condotte delittuose e garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi più affollati della città.

Le identificazioni e le sanzioni

Complessivamente sono state identificate 80 persone e controllati 34 veicoli. Sono state contestate 4 violazioni al Codice della Strada e ritirata una patente per violazione dell’art. 186, comma 1, lett. a), del Codice della Strada, relativo alla guida in stato di ebbrezza.

Parallelamente sono stati predisposti servizi mirati di prevenzione e vigilanza nell’area di Piazza Kennedy, dove sono stati effettuati ulteriori controlli e identificazioni. L’obiettivo era prevenire e contrastare eventuali condotte illecite e assicurare il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Chiusura temporanea di due locali: i motivi

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli amministrativi il Questore di Ravenna ha disposto la sospensione della licenza di due pubblici esercizi situati in città e nella prima periferia. La chiusura temporanea, della durata di 5 giorni, è stata eseguita il 20 febbraio 2026 a seguito di una dettagliata attività istruttoria condotta dalla Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura.

Il provvedimento è stato adottato per salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblica, venuti meno in più occasioni. In particolare i controlli effettuati nei mesi precedenti hanno evidenziato che in molteplici occasioni gli avventori dei locali erano persone pregiudicate, facendo sì che gli esercizi diventassero punto di ritrovo per soggetti considerati pericolosi per la collettività. In uno dei locali sono stati documentati episodi di turbativa dell’ordine pubblico, tra cui risse e aggressioni che hanno richiesto il ripetuto intervento delle forze dell’ordine.

