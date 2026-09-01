Risse e aggressioni tra i clienti, chiuso per sette giorni un bar di Busto Arsizio vicino a Varese

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È stata disposta la sospensione della licenza per 7 giorni a carico del titolare di un bar di Busto Arsizio, a seguito di gravi episodi di violenza e turbative dell’ordine pubblico. Il provvedimento, emesso dal Questore di Varese, è stato notificato dalla Polizia di Stato dopo una serie di accertamenti che hanno evidenziato ripetuti disordini presso il locale.

La fonte della notizia e l’origine del provvedimento

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione di sospendere la licenza è stata presa dopo un’attenta attività istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Varese. L’istruttoria è partita dalla segnalazione del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Busto Arsizio, che ha sottolineato la gravità di due episodi di violenza avvenuti nel locale e che hanno richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Gli episodi di violenza che hanno portato alla sospensione

Il primo episodio si è verificato nella notte del 9 agosto, quando le volanti della Polizia sono intervenute presso il bar a seguito di una segnalazione di una lite violenta tra clienti. Gli agenti hanno identificato diversi soggetti, tutti in evidente stato di ebbrezza alcolica, che si erano affrontati fisicamente all’interno del locale. L’intervento del buttafuori, che ha allontanato i coinvolti con particolare energia, non è bastato a riportare la calma.

Durante le operazioni di controllo, una cliente in forte stato di ebbrezza si è opposta con violenza agli agenti, rifiutando di fornire le proprie generalità e spingendo ripetutamente gli operatori. Questo comportamento ha reso necessario il suo accompagnamento presso gli uffici di Polizia e il successivo deferimento all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale.

Un precedente episodio nella notte precedente

Già nella notte precedente, gli operatori dell’Arma dei Carabinieri e della Squadra Volante erano intervenuti per un altro grave episodio di violenza. In quell’occasione, una donna aveva denunciato di essere stata aggredita all’interno del locale e di non aver ricevuto alcun aiuto dal gestore, che l’avrebbe addirittura invitata ad allontanarsi e a non chiamare la Polizia.

Nello stesso contesto, un altro cliente era stato percosso brutalmente da un gruppo di circa dieci persone, riportando lesioni e traumi tali da richiedere l’intervento del personale sanitario per le cure necessarie.

Precedenti e motivazioni del provvedimento

Dagli accertamenti effettuati è emerso che il pubblico esercizio era già stato destinatario in passato di analoghi provvedimenti di sospensione della licenza, secondo quanto previsto dall’articolo 100 del T.U.L.P.S. La costante presenza nelle ore notturne di soggetti in stato di alterazione alcolica, insieme a continui schiamazzi e disordini, aveva già provocato un grave e prolungato disturbo alla quiete dei residenti della zona.

La decisione del Questore di Varese

Alla luce della gravità dei fatti e degli elementi raccolti, il Questore di Varese ha disposto la sospensione della licenza dell’esercizio per 7 giorni, ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S., con l’obiettivo di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

IPA