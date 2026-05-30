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Per un bar situato in via Martiri della Libertà a Sanremo è stata disposta la sospensione temporanea della licenza per 7 giorni a seguito di numerosi episodi di violenza e disordini che hanno richiesto ripetuti interventi delle Forze dell’Ordine. Il provvedimento, di natura preventiva, è stato eseguito nella giornata del 29 maggio su disposizione del Questore della provincia di Imperia, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza pubblica e prevenire il ripetersi di simili episodi.

L’intervento a Sanremo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione è maturata dopo una lunga serie di interventi delle Forze dell’Ordine presso il locale, teatro di liti e risse che hanno coinvolto clienti spesso in stato di ebbrezza.

Gli episodi, avvenuti sia all’interno che all’esterno del bar, hanno visto anche comportamenti violenti nei confronti degli agenti intervenuti.

Gli episodi che hanno portato alla chiusura

Nel corso dell’ultimo anno e in particolare negli ultimi mesi, il bar di via Martiri della Libertà a Sanremo è stato più volte al centro di gravi disordini. Le Forze dell’Ordine sono dovute intervenire in diverse occasioni per sedare liti e risse tra avventori, spesso alterati dall’alcol, che hanno assunto atteggiamenti violenti anche nei confronti degli operatori di polizia.

Questi episodi hanno generato forte preoccupazione tra i residenti e le autorità locali, rendendo necessario un intervento deciso per ristabilire la sicurezza nella zona.

Il provvedimento del Questore

Alla luce della situazione, la Polizia di Stato di Sanremo, insieme ai Carabinieri e alla Polizia locale, ha dato esecuzione al provvedimento predisposto dal Questore della provincia di Imperia.

La misura prevede la sospensione temporanea della licenza di pubblica somministrazione di alimenti e bevande per 7 giorni, a partire dal 29 maggio. Il provvedimento è stato notificato direttamente al gestore del locale, che dovrà quindi interrompere l’attività per l’intera durata della sospensione.

Le motivazioni della chiusura

La chiusura temporanea del bar è stata adottata con finalità preventive e di tutela della collettività. L’obiettivo principale è quello di dissuadere e prevenire il ripetersi di disordini e violenze che hanno caratterizzato la vita del locale negli ultimi mesi.

Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle misure previste dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), che consente la sospensione della licenza in caso di gravi turbative per l’ordine pubblico.

Possibili sviluppi futuri

Le autorità hanno precisato che, qualora al termine dei 7 giorni di sospensione dovessero verificarsi ulteriori episodi analoghi, saranno valutate misure amministrative ancora più severe nei confronti dell’esercizio commerciale.

La chiusura rappresenta dunque un avvertimento concreto e un invito al gestore a vigilare maggiormente sulla clientela e sulle dinamiche interne ed esterne al locale.

Il contesto cittadino

Il bar oggetto del provvedimento si trova in una delle vie centrali di Sanremo, zona frequentata sia da residenti che da turisti.

La presenza ripetuta di risse e liti aveva generato un clima di insicurezza, spingendo le autorità a intervenire con decisione per ripristinare la tranquillità e la sicurezza pubblica.

IPA