Risse e droga a Foggia, chiusi tre locali: maxi-multa da 5.000 euro, cosa succedeva durante le serate

Esercizi pubblici e circoli privati sospesi a seguito di controlli della Polizia di Stato nella provincia di Foggia. Tre provvedimenti sono stati emessi per garantire la sicurezza e prevenire condotte illecite.

Provvedimenti e sospensioni

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, insieme alla Squadra Volanti della Questura, ha notificato tre provvedimenti emessi dal Questore di Foggia. Questi provvedimenti riguardano un esercizio pubblico e due circoli privati, nell’ambito di specifici servizi predisposti dal Questore.

Il primo provvedimento, adottato su segnalazione del Comando Compagnia Carabinieri di Cerignola, ha portato alla sospensione di 15 giorni dell’autorizzazione amministrativa di un esercizio pubblico situato a Cerignola. Questo locale è stato teatro di una violenta rissa che ha coinvolto cinque soggetti di nazionalità rumena.

Controlli nei circoli privati

Il secondo provvedimento ha determinato la sospensione dell’attività di un circolo privato per 30 giorni. All’interno del circolo è stato controllato un soggetto pregiudicato, non socio del circolo, trovato in possesso di sostanza stupefacente per complessivi 9,30 grammi. Nella stessa occasione, sono stati controllati altri due soggetti pregiudicati. È importante notare che nei confronti dello stesso circolo erano già state notificate due sospensioni delle attività ex art. 100 T.U.L.P.S., rispettivamente per 10 e 15 giorni.

Sanzioni amministrative

Infine, è stato sanzionato amministrativamente per euro 5.000 il titolare di un circolo privato situato a Foggia, nel quartiere Candelaro. Il titolare esercitava attività di somministrazione alimenti e bevande ai soci senza aver mai chiesto né ottenuto la prescritta SCIA.

Impegno continuo della Polizia

La Polizia di Stato continuerà in maniera incessante l’attività di controllo per prevenire situazioni socialmente pericolose e rispondere alla richiesta di sicurezza da parte della cittadinanza dell’intera provincia di Foggia.

Fonte foto: IPA