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È stata disposta la sospensione per 10 giorni dell’attività di un bar-tabacchi situato in una frazione di Acireale, ritenuto dalle autorità un punto di aggregazione abituale per pregiudicati e teatro di episodi di violenza. Il provvedimento, emesso dal Questore di Catania, è stato notificato al titolare dopo una serie di accertamenti che hanno evidenziato rischi concreti per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Le motivazioni della sospensione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione di sospendere temporaneamente l’attività del bar-tabacchi è stata presa nell’ambito delle attività di controllo svolte regolarmente dalle forze dell’ordine su bar, pub, chioschi e centri scommesse. L’obiettivo di questi controlli è quello di tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico, soprattutto in quei luoghi che, secondo le autorità, possono diventare punti di riferimento per soggetti con precedenti penali.

Il bar-tabacchi, oggetto del provvedimento, era già stato attenzionato in passato per situazioni simili. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale hanno condotto accertamenti su un arco temporale significativo, riscontrando che il locale era diventato un luogo di incontro abituale per persone con precedenti penali, alcune delle quali ritenute responsabili di reati di particolare allarme sociale.

Gli episodi di violenza

Nel corso degli approfondimenti, è emerso che intorno alla metà di giugno si sono verificati due episodi di violenza all’interno del locale. In entrambe le occasioni, gli stessi due soggetti, entrambi con pregiudizi penali, sono venuti alle mani, dando luogo a scontri fisici violenti. Questi episodi si sono svolti davanti agli altri avventori, generando turbamento tra i presenti e mettendo a rischio l’incolumità dei passanti.

Un rischio concreto per la comunità

La presenza costante di tali clienti non è stata considerata casuale dalle autorità, che hanno valutato la situazione come un rischio concreto per l’ordine e la sicurezza pubblica. Non si tratta della prima volta che il bar-tabacchi viene colpito da un provvedimento simile: già in passato, infatti, erano state adottate misure restrittive nei confronti dell’esercizio, segno che le problematiche non solo non sono cessate, ma si sono aggravate nel tempo.

Al termine dell’attività istruttoria, condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania, è stata disposta la sospensione delle autorizzazioni e la chiusura del bar-tabacchi per 10 giorni, come previsto dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). L’atto è stato notificato direttamente al titolare dagli agenti del Commissariato di Acireale.

Effetti e finalità della misura

La normativa applicata, secondo quanto sottolineato dalla Questura, rappresenta una tutela per tutte le attività economiche che rispettano le regole e funge da deterrente per quei soggetti ritenuti pericolosi. Privando queste persone di un luogo di aggregazione abituale, le autorità intendono lanciare un segnale chiaro: la loro presenza in determinati contesti è oggetto di costante attenzione. Al tempo stesso, la misura mira a garantire ai cittadini la possibilità di vivere in una comunità sicura.

IPA