13 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive sono stati adottati dal Questore della Provincia di Frosinone nei confronti di altrettanti tifosi, accusati di danneggiamento e rissa in occasione di incontri calcistici. Le misure sono state emesse a seguito di episodi avvenuti durante due partite locali, come reso noto dalla Polizia di Stato.

Provvedimenti emessi dopo indagini della Divisione Anticrimine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Questore Stanislao Caruso ha firmato 13 provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. L’istruttoria è stata condotta dal personale della Divisione Anticrimine della Questura di Frosinone, che ha analizzato i fatti accaduti negli ultimi giorni.

Undici tifosi del Savoia 1908 coinvolti in danneggiamenti e lancio di oggetti

11 provvedimenti sono stati indirizzati ai supporters della squadra di calcio “Savoia 1908”. Questi tifosi, durante l’incontro contro il Cassino Calcio 1924, disputato il 23 ottobre scorso, si sono resi responsabili del danneggiamento delle cancellate interne allo stadio. Inoltre, sono stati segnalati per il lancio di oggetti e fumogeni contro la tifoseria locale, mettendo a rischio la sicurezza degli spettatori e degli addetti ai lavori.

Due tifosi protagonisti di una rissa a Sgurgola

Altri 2 provvedimenti sono stati presi nei confronti di un tifoso dell’A.C.U.L. Ceccano Omnia e di uno del VIS Sgurgola calcio. I fatti si sono verificati durante la partita tra le due squadre, disputata l’8 novembre a Sgurgola. I due, dopo essersi incontrati fuori dall’impianto sportivo per recuperare un pallone, sono passati da una lite verbale a una vera e propria colluttazione, che ha causato lesioni gravi a uno dei coinvolti.

Segnalazione dei Carabinieri e ulteriori misure restrittive

L’intervento delle forze dell’ordine è stato sollecitato da una segnalazione dei Militari dell’Arma dei Carabinieri della Stazione di Sgurgola. Per i due tifosi coinvolti nella rissa e per un supporter del “Savoia 1908”, oltre al provvedimento di DASPO, l’Autorità Giudiziaria ha disposto anche l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria in occasione delle partite delle rispettive squadre.

