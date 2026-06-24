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È stata disposta la sospensione per 15 giorni della licenza di un bar a Orta di Atella. Il provvedimento, motivato da ragioni di ordine e sicurezza pubblica, è stato notificato al titolare dell’esercizio commerciale dai Carabinieri del N.O.R.M. del Reparto Territoriale di Marcianise, a seguito di numerosi episodi delittuosi avvenuti nel locale.

Il provvedimento e le motivazioni

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la decisione è stata presa dal Questore della provincia di Caserta, che ha disposto la sospensione della licenza del bar situato a Orta di Atella per 15 giorni. Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e notificato direttamente al titolare dell’attività commerciale dai Carabinieri del N.O.R.M. del Reparto Territoriale di Marcianise.

Le segnalazioni dei Carabinieri

La misura si è resa necessaria dopo che i militari dell’Arma hanno segnalato come il bar fosse stato, in più occasioni, teatro di episodi di risse, furti con strappo e altri reati contro la persona e il patrimonio. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato che il locale era diventato un abituale punto di ritrovo per soggetti pregiudicati e persone dedite all’abuso di bevande alcoliche, contribuendo così a creare una situazione di pericolo per la sicurezza pubblica.

I precedenti del titolare

Nel corso delle verifiche è emerso che il titolare dell’attività era già stato segnalato in passato: nel 2018 per violazioni dell’art. 6 della Legge n. 283/1962 e nel 2013 per il reato previsto dall’art. 378 del Codice Penale. Questi elementi hanno contribuito a delineare un quadro di rischio concreto per l’ordine pubblico.

L’attività di controllo sul territorio

Il provvedimento di sospensione e immediata chiusura dell’esercizio è stato adottato su proposta del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Marcianise, supportata da dettagliati riscontri fattuali emersi nell’ambito di un’intensa e costante attività di controllo del territorio. L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità e di tutela della sicurezza dei cittadini.

Le conseguenze per il locale

La sospensione della licenza comporta la chiusura immediata del bar per 15 giorni, durante i quali l’attività dovrà rimanere inattiva. La misura, adottata per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, rappresenta un segnale forte da parte delle autorità nei confronti di chi non rispetta le normative e contribuisce a creare situazioni di pericolo per la collettività.

IPA