Risse, musica a tutto volume e lesioni a una dipendente, chiuso un bar nel centro di Viterbo

Un noto bar di Viterbo è stato chiuso per quindici giorni a causa di episodi di disturbo e risse. Il provvedimento è stato emesso dalla Polizia di Stato per motivi di ordine pubblico.

Chiusura temporanea del bar

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nella giornata odierna è stato notificato e messo in atto un provvedimento di chiusura nei confronti di un noto bar del capoluogo. La misura è stata adottata ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, a seguito di un episodio recente in cui sono state danneggiate suppellettili e una dipendente ha subito lesioni, destando allarme sociale.

Precedenti episodi di disturbo

Dall’istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Viterbo, è emerso che il bar era già stato oggetto di diversi interventi delle pattuglie della Squadra Volante per disturbo della quiete pubblica causato da musica ad alto volume, nonché per risse e discussioni animate. Sono stati anche elevati verbali per violazioni amministrative e mancato rispetto delle ordinanze comunali.

Decisione del Questore

Il Questore di Viterbo, dopo una valutazione complessiva della situazione, ha disposto la sospensione dell’attività del bar per 15 giorni. Il provvedimento mira anche a prevenire ulteriori episodi e a tutelare la pubblica sicurezza.

Controlli futuri

Proseguirà l’attività di controllo degli esercizi pubblici nella provincia di Viterbo, per verificare il rispetto della normativa e valutare episodi rilevanti per l’ordine e la sicurezza pubblica.

