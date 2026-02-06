Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due sospensioni delle licenze: questo il bilancio delle recenti attività di prevenzione condotte dalla Questura di Torino. I provvedimenti sono stati adottati nei confronti di altrettanti esercizi pubblici situati nei quartieri San Paolo e Barriera di Milano a seguito di numerose segnalazioni e controlli che hanno portato a sanzioni, denunce e sequestri.

Sospese licenze per due attività a Torino

Il Questore di Torino ha disposto la sospensione della licenza per 7 giorni a un locale di via Dante di Nanni, nel quartiere San Paolo, e per 15 giorni a un bar di via Palestrina, nella zona Barriera di Milano.

I provvedimenti sono stati presi ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), che consente la sospensione delle attività in caso di situazioni che possano compromettere l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il caso di via Dante di Nanni: segnalazioni e sequestri

Il primo locale, situato in via Dante di Nanni, è stato oggetto di diverse segnalazioni da parte dei residenti per disturbo alla quiete pubblica e frequenti liti tra avventori. I controlli, avviati dagli agenti del Commissariato di P.S. “San Paolo” a partire da ottobre 2025, hanno permesso di individuare e sanzionare alcuni soggetti per uso di sostanze stupefacenti, mentre altri sono stati denunciati per porto illegale di armi.

In uno degli interventi, le forze dell’ordine hanno anche sequestrato un taser che era stato nascosto da un cliente sotto un porta tovaglioli all’interno del locale.

Barriera di Milano: chiusura per 15 giorni

Nel quartiere Barriera di Milano la sospensione della licenza ha riguardato un bar di via Palestrina che dovrà restare chiuso al pubblico per 15 giorni a partire dal 5 febbraio.

I controlli, condotti dal personale del Commissariato di zona insieme a militari dell’Arma dei Carabinieri, Polizia Locale e Vigili del Fuoco, si sono svolti da settembre 2025 fino a fine gennaio 2026. Durante queste verifiche è stata riscontrata la presenza nel locale di persone con numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona, contro il patrimonio, in materia di sostanze stupefacenti, armi e sfruttamento della prostituzione.

Denunce e sanzioni amministrative

In particolare, durante un controllo effettuato a fine ottobre due persone sono state denunciate in stato di libertà per possesso di cocaina: in un caso la sostanza era stata nascosta in una scarpa, nell’altro era pronta all’uso su un vassoio.

L’ultimo controllo, risalente a fine gennaio, ha portato anche a diverse violazioni amministrative contestate al bar.

IPA