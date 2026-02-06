Risse, schiamazzi e droga all'interno del locale a Torino, sospesa la licenza per due attività
Due locali sospesi a Torino: sanzioni, denunce e sequestri dopo controlli per reati e disturbo alla quiete pubblica.
Due sospensioni delle licenze: questo il bilancio delle recenti attività di prevenzione condotte dalla Questura di Torino. I provvedimenti sono stati adottati nei confronti di altrettanti esercizi pubblici situati nei quartieri San Paolo e Barriera di Milano a seguito di numerose segnalazioni e controlli che hanno portato a sanzioni, denunce e sequestri.
Sospese licenze per due attività a Torino
Il Questore di Torino ha disposto la sospensione della licenza per 7 giorni a un locale di via Dante di Nanni, nel quartiere San Paolo, e per 15 giorni a un bar di via Palestrina, nella zona Barriera di Milano.
I provvedimenti sono stati presi ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), che consente la sospensione delle attività in caso di situazioni che possano compromettere l’ordine e la sicurezza pubblica.
Il caso di via Dante di Nanni: segnalazioni e sequestri
Il primo locale, situato in via Dante di Nanni, è stato oggetto di diverse segnalazioni da parte dei residenti per disturbo alla quiete pubblica e frequenti liti tra avventori. I controlli, avviati dagli agenti del Commissariato di P.S. “San Paolo” a partire da ottobre 2025, hanno permesso di individuare e sanzionare alcuni soggetti per uso di sostanze stupefacenti, mentre altri sono stati denunciati per porto illegale di armi.
In uno degli interventi, le forze dell’ordine hanno anche sequestrato un taser che era stato nascosto da un cliente sotto un porta tovaglioli all’interno del locale.
Barriera di Milano: chiusura per 15 giorni
Nel quartiere Barriera di Milano la sospensione della licenza ha riguardato un bar di via Palestrina che dovrà restare chiuso al pubblico per 15 giorni a partire dal 5 febbraio.
I controlli, condotti dal personale del Commissariato di zona insieme a militari dell’Arma dei Carabinieri, Polizia Locale e Vigili del Fuoco, si sono svolti da settembre 2025 fino a fine gennaio 2026. Durante queste verifiche è stata riscontrata la presenza nel locale di persone con numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona, contro il patrimonio, in materia di sostanze stupefacenti, armi e sfruttamento della prostituzione.
Denunce e sanzioni amministrative
In particolare, durante un controllo effettuato a fine ottobre due persone sono state denunciate in stato di libertà per possesso di cocaina: in un caso la sostanza era stata nascosta in una scarpa, nell’altro era pronta all’uso su un vassoio.
L’ultimo controllo, risalente a fine gennaio, ha portato anche a diverse violazioni amministrative contestate al bar.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.