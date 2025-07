Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Chiusura temporanea per un bar di Modena, ritenuto punto di ritrovo di persone con precedenti penali e segnalato per episodi di microcriminalità: il provvedimento, notificato questa mattina dalla Polizia, mira a tutelare l’ordine pubblico nella zona Novi Sad. Il locale è stato sottoposto a chiusura per 10 giorni a seguito di accertamenti che hanno evidenziato una situazione di pericolosità sociale.

Il provvedimento della Questura

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella mattinata odierna il personale della Squadra Amministrativa della Questura di Modena ha notificato al titolare di un esercizio pubblico situato in zona Novi Sad un provvedimento di sospensione della licenza. Il provvedimento, adottato dal Questore ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), prevede la chiusura del locale per 10 giorni a partire da oggi.

Le ragioni della chiusura

La decisione è maturata nell’ambito di una più ampia attività di controllo del territorio, intensificata nelle ultime settimane proprio nella zona Novi Sad. Gli accertamenti condotti dalle forze dell’ordine hanno permesso di appurare che il bar era abitualmente frequentato da persone con precedenti penali o di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. Questa situazione ha portato le autorità a ritenere il locale un potenziale punto di aggregazione per soggetti pericolosi, con conseguente rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Un’area sotto osservazione

La zona Novi Sad non è nuova a episodi di microcriminalità. Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’area è stata più volte segnalata dai Comitati di Quartiere per la presenza di spaccio di sostanze stupefacenti, risse, problemi di decoro urbano e disturbo della quiete pubblica. Queste segnalazioni hanno contribuito a rafforzare la necessità di un intervento deciso da parte delle autorità.

Obiettivi e finalità del provvedimento

La chiusura del bar rappresenta una misura preventiva volta a interrompere il protrarsi di una situazione ritenuta pericolosa per la collettività. L’obiettivo principale, secondo la Questura, è quello di garantire l’ordine e la sicurezza dei cittadini, impedendo che il locale continui a essere un punto di riferimento per persone considerate socialmente pericolose. Inoltre, il provvedimento ha anche una funzione dissuasiva: da un lato priva tali soggetti di un luogo di abituale aggregazione, dall’altro invia un chiaro segnale che la loro presenza è oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine.

Monitoraggio costante e controlli sul territorio

L’area di Novi Sad resta sotto costante monitoraggio da parte delle pattuglie della Questura di Modena, che continueranno a vigilare sia per verificare il rispetto della misura di chiusura, sia per prevenire ulteriori episodi di microcriminalità. L’intervento si inserisce in una strategia più ampia di controllo e prevenzione, volta a restituire sicurezza e tranquillità ai residenti e agli esercenti della zona.

IPA