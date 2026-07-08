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È di quindici perquisizioni e numerosi provvedimenti cautelari il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Trieste, dove un gruppo di giovani è stato indagato per risse e aggressioni avvenute negli ultimi mesi. I ragazzi, di età compresa tra i diciotto e i vent’anni, sono stati sottoposti a misure di prevenzione personale per contrastare la crescente violenza giovanile in città.

L’episodio in via Pascoli: una violenta rissa in strada

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta il 25 giugno scorso, quando gli agenti hanno eseguito quindici perquisizioni nei confronti di un gruppo di giovani, sia italiani che stranieri. Le indagini, ancora in fase preliminare, hanno portato all’individuazione di diversi episodi di risse e aggressioni ai danni di coetanei, verificatisi negli ultimi mesi nelle aree più frequentate della città.

Tra i fatti oggetto di approfondimento investigativo spicca l’episodio avvenuto il 20 maggio scorso in via Pascoli. In quella circostanza, la Polizia è intervenuta dopo la segnalazione di alcuni residenti che avevano assistito a una violenta rissa tra numerosi giovani. Durante lo scontro sarebbero stati utilizzati anche bastoni e altri oggetti contundenti. Gli agenti, giunti sul posto, hanno sequestrato diversi oggetti rinvenuti lungo la strada, tra cui mazze da baseball, tubi metallici e un coltello, a conferma della gravità dell’episodio.

Collegamenti con altri episodi di violenza

Le indagini della Squadra Mobile hanno permesso di collegare alcuni dei giovani coinvolti anche ad altre aggressioni avvenute nella zona della movida cittadina e durante il Carnevale di Muggia. Gli accertamenti hanno evidenziato come i soggetti indagati farebbero parte dello stesso gruppo, caratterizzato da una marcata propensione all’uso della violenza nei confronti di coetanei.

Al termine delle indagini, i risultati sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Trieste. Il sostituto procuratore M. Faion, condividendo le risultanze raccolte dagli investigatori, ha emesso un decreto di perquisizione personale nei confronti di tutti gli indagati. Nel corso delle perquisizioni, effettuate nella mattinata odierna, sono stati rinvenuti gli stessi abiti che i giovani indossavano durante i vari episodi di violenza.

I reati contestati e le misure di prevenzione

I giovani risultano indagati, in concorso e a vario titolo, per i reati di lesioni aggravate e minacce, in relazione ai diversi episodi di violenza ricostruiti nel corso delle indagini. Parallelamente, il Questore di Trieste ha adottato nei confronti di tutti i soggetti coinvolti misure di prevenzione personale, tra cui il DACUR (Divieto di Accesso alle Aree Urbane), che impedisce ai destinatari di frequentare specifiche zone della città individuate dall’Autorità di pubblica sicurezza, e i fogli di via obbligatori.

Un intervento contro la violenza giovanile

I provvedimenti adottati si inseriscono in un più ampio intervento volto a contrastare i fenomeni di violenza giovanile che, negli ultimi mesi, hanno interessato diverse aree del territorio provinciale. L’azione delle forze dell’ordine mira a prevenire ulteriori episodi e a garantire maggiore sicurezza nelle zone maggiormente frequentate dai giovani.

Trieste: il contesto cittadino

La città di Trieste si trova così al centro dell’attenzione per i recenti episodi di violenza giovanile, che hanno spinto le autorità a rafforzare i controlli e a intervenire con misure preventive. Le indagini proseguiranno per chiarire ulteriormente le responsabilità dei soggetti coinvolti e per prevenire il ripetersi di simili episodi.

IPA