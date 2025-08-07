Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un grande ristorante etnico in via Prenestina è stato chiuso. L’intervento è stato motivato da gravi carenze igieniche e di sicurezza riscontrate all’interno del locale, dove è stato anche avvistato un topolino tra i tavoli. L’operazione si è svolta nei giorni scorsi a Roma, coinvolgendo personale della Divisione Amministrativa della Questura, agenti del Distretto di zona e della Squadra Mobile, con il supporto della ASL Roma 2.

Le indagini e il blitz della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il controllo è stato effettuato lungo la consolare Prenestina, storica arteria che collega Roma a Palestrina. Gli agenti hanno indirizzato la loro attenzione su un ristorante etnico, gestito da una società a responsabilità limitata i cui amministratori risultano essere cittadini originari della Repubblica Popolare Cinese.

Le gravi irregolarità riscontrate nel locale

Sin dal primo accesso, le forze dell’ordine hanno potuto constatare una serie di irregolarità e violazioni delle norme di sicurezza e igiene. In particolare, è stata rilevata la totale assenza di estintori o la presenza di dispositivi con revisione scaduta da diversi anni, utilizzati impropriamente come fermaporte. Le uscite di emergenza risultavano ostruite, mentre l’impianto elettrico era privo di manutenzione. Le condizioni igienico-sanitarie nella conservazione degli alimenti sono state giudicate pessime, con rischi concreti per la salute dei clienti.

Il topolino tra i tavoli: simbolo delle carenze igieniche

Durante il sopralluogo, una scena emblematica ha colpito gli agenti: nella sala dedicata alla clientela, tra le sedie accatastate, è stato avvistato un topolino che tentava di sfuggire alla cattura. Questo episodio ha rappresentato la punta dell’iceberg delle numerose criticità igieniche presenti nel locale.

L’intervento della ASL e la distruzione degli alimenti

Alla presenza del personale della ASL Roma 2, sono stati effettuati ulteriori controlli che hanno portato alla distruzione dei cibi mal conservati. Gli operatori sanitari hanno proceduto alle contestazioni di loro competenza, sanzionando il ristorante per le gravi violazioni riscontrate in materia di sicurezza alimentare.

Situazione dei dipendenti: dormitorio abusivo e irregolarità nei permessi di soggiorno

Un altro aspetto preoccupante emerso durante l’ispezione riguarda le condizioni dei 45 dipendenti assunti presso il ristorante. Uno dei locali era stato adibito a dormitorio, con materassi e stuoie ammassati sul pavimento, in evidente violazione delle norme sull’alloggio dei lavoratori. Inoltre, due lavoratori sono risultati privi di valido titolo per la permanenza in Italia. L’Ufficio Immigrazione della Questura sta approfondendo la posizione di questi ultimi per valutare eventuali provvedimenti di rimpatrio.

Il sequestro preventivo e la convalida della Procura

Al termine degli accertamenti, gli agenti hanno disposto il sequestro preventivo dell’intero locale, considerata la gravità delle criticità riscontrate sotto molteplici profili. La Procura di Roma ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida del provvedimento, sancendo così la chiusura del ristorante e l’avvio delle procedure giudiziarie a carico dei responsabili.

Le ripercussioni sull’attività e i prossimi passi

Il sequestro del ristorante rappresenta un duro colpo per l’attività, che contava su 45 dipendenti e una clientela numerosa. Le autorità stanno ora valutando ulteriori provvedimenti nei confronti dei titolari e dei soci della società, mentre proseguono le indagini per accertare eventuali ulteriori responsabilità penali e amministrative.

La reazione delle istituzioni e l’importanza dei controlli

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato e dalla ASL Roma 2 sottolinea l’importanza dei controlli periodici nei confronti delle attività di ristorazione, soprattutto in presenza di segnalazioni o sospetti di violazioni delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza. Le istituzioni ribadiscono il loro impegno a tutela della salute pubblica e dei diritti dei lavoratori, invitando i cittadini a segnalare eventuali situazioni di rischio.

Conclusioni

Il caso del ristorante etnico sequestrato in via Prenestina rappresenta un esempio emblematico di come la collaborazione tra forze dell’ordine e autorità sanitarie possa portare alla luce situazioni di grave illegalità e mettere in sicurezza la collettività. Le indagini proseguono per accertare tutte le responsabilità e garantire il rispetto delle regole nel settore della ristorazione a Roma.

