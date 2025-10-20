Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata sospesa l’attività di un esercizio di ristorazione adiacente al Parco della Resistenza, dove sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie e numerose violazioni amministrative. L’operazione è stata condotta da personale della Squadra Amministrativa della Questura di Asti, dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell’ASL AT e dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti-Alessandria, nell’ambito di controlli congiunti per la tutela della salute pubblica e della sicurezza sul lavoro.

Controlli congiunti e finalità dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento si è inserito in un più ampio programma di controlli disposti a livello provinciale. L’obiettivo principale è stato quello di garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza del lavoro, igiene, tutela della salute pubblica e sicurezza alimentare. Le autorità hanno scelto di concentrare l’attenzione su un esercizio di ristorazione situato nei pressi del Parco della Resistenza, luogo particolarmente frequentato dai cittadini.

Le irregolarità riscontrate dal SIAN

Durante l’ispezione, il personale del SIAN dell’ASL AT ha rilevato gravi carenze igienico-sanitarie sia nei locali sia nelle attrezzature utilizzate dal ristorante. Sono state segnalate condizioni di pulizia e manutenzione insufficienti, tali da rendere necessaria la sospensione immediata dell’attività fino alla risoluzione delle non conformità. In seguito a queste violazioni, sono state elevate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Violazioni amministrative contestate dalla Polizia

La Polizia di Stato ha contestato al titolare dell’esercizio diverse violazioni amministrative. Tra queste figurano la mancata esposizione della documentazione obbligatoria, l’assenza dell’indicazione degli orari di apertura e chiusura e la mancanza dell’autorizzazione comunale per l’occupazione del suolo pubblico. Queste irregolarità saranno oggetto di ulteriori approfondimenti da parte degli uffici competenti, che valuteranno eventuali ulteriori provvedimenti.

Bombole di gas GPL e intervento dei Vigili del Fuoco

Nel corso del controllo ad Asti, sono state rinvenute tre bombole di gas GPL collocate in un locale chiuso e non adeguatamente areato, situazione che rappresentava un potenziale rischio per la sicurezza. Per questo motivo è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che dopo le verifiche tecniche hanno diffidato il personale presente a detenere le bombole. È stata inoltre disposta la riconsegna delle bombole alla ditta fornitrice e prescritta la revisione degli impianti, risultati non conformi alla normativa vigente.

IPA