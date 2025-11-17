Ristorante della chef Antonia Klugmann sommerso a Collio dal fiume Judrio esondato: "Siamo sott'acqua"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il maltempo che ha investito il Friuli-Venezia Giulia, con rovesci che hanno causato frane e allagamenti, ha colpito anche il ristorante stellato “L’Argine a Vencò” della chef Antonia Klugmann, già giudice di Masterchef, a Dolegna del Collio. “Siamo sott’ acqua da stanotte”, ha scritto l’imprenditrice sui social, mostrando le immagini dei locali allagati.

Maltempo in Friuli-Venezia Giulia

L’epicentro dell’ondata di maltempo sul Friuli-Venezia Giulia ha colpito la frazione Brazzano del comune di Cormons, in provincia di Gorizia.

Ma situazioni critiche si sono verificate in gran parte del territorio, fino a Palmanova dove gli scantinati dell’ospedale si sono allagati con mezzo metro d’acqua.

Dolegna del Collio è un comune di quasi 300 abitanti in Friuli-Venezia Giulia

Allagato il ristorante della chef Antonia Klugmann

“Siamo sott’acqua da stanotte”, ha scritto la chef sui social. “Ancora non è arrivato nessuno. Tutto sott’acqua. La campagna è un lago, frighi e celle spente. Le stanze, appena sistemate, sono di nuovo completamente rovinate”.

Nelle stories di Instagram, la chef ha documentato la salita dell’acqua e l’invasione del suo locale a partire dalle cucine: “Ovunque acqua”, ha scritto.

“Abbiamo dormito nelle camere al piano di sopra ma l’intero ristorante è sott’acqua“. L’imprenditrice ha espresso rabbia per i soccorsi che “non sono ancora arrivati”, come ha scritto. Numerosi i cittadini che hanno fornito aiuto a lei e al suo staff.

Il ristorante L’Argine a Vencò di Antonia Klugmann

Il ristorante l’Argine a Vencò della chef stellata Antonia Klugmann si trova a Vencò 15, Dolegna del Collio. La Guida Michelin lo descrive come un luogo in cui viene espressa una “cucina originale che evidenzia l’attaccamento alla propria terra e una rimarchevole presenza di prodotti del proprio orto”, a ridosso del confine con la Slovenia e al centro di grandi aree vinicole.

Due i menù degustazione: uno più lungo intitolato “Territorio-Vita in Movimento”, quello più breve “Il nostro Menù”. Notevole la cantina dei vini.

Chi è Antonia Klugmann

Antonia Klugmann è nata a Trieste nel 1979, dove ha conseguito la maturità classica. Poi il trasferimento a Milano per studiare Giurisprudenza.

La legge non era la sua strada e dopo tre anni ha lasciato per avvicinarsi alla cucina, formandosi come cuoca e lavorando fra Friuli-Venezia Giulia e Veneto.

Nel 2006, a 27 anni, il salto da chef a imprenditrice, affittando il primo ristorante in provincia di Udine. Negli anni seguenti, Antonia Klugmann ha consolidato le proprie competenze in cucina e come imprenditrice. Il ristorante “L’Argine a Vencò” è stato aperto a fine 2014, poi è arrivata la stella Michelin. Il pubblico la conosce per la sua partecipazione a MasterChef in veste di giudice.