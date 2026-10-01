Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la sospensione di un ristorante di sushi a Padova a seguito di gravi violazioni igienico-sanitarie e lavorative. L’attività è stata interrotta dopo che sono stati trovati alimenti scaduti, condizioni igieniche precarie e lavoratori irregolari. Il provvedimento è stato adottato mercoledì 30 settembre, nell’ambito di un controllo mirato coordinato dalla Questura della provincia di Padova, con la collaborazione di diversi enti preposti.

Controlli congiunti e fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella mattinata di mercoledì 30 settembre, quando il Questore della provincia di Padova, Marco Odorisio, ha disposto un servizio di controllo specifico. L’attività è stata condotta dalla Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, con il supporto della Polizia locale di Padova – Ufficio attività economiche, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, del S.I.A.N. e dello S.V.I.A.O.A., ciascuno per le proprie competenze. Il controllo ha avuto luogo presso un ristorante di sushi situato in via Chiesanuova a Padova.

Durante l’ispezione, sono stati identificati 8 lavoratori stranieri, tutti regolarmente soggiornanti in Italia. Tra questi, 2 lavoratori (un tunisino addetto al servizio tavoli e un bengalese addetto alla cucina) sono risultati privi di contratto di assunzione. Inoltre, due dipendenti erano già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. La presenza di 2 lavoratori irregolari su 8 lavoratori totali ha superato la soglia di tolleranza prevista dalla normativa, determinando la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Violazioni amministrative e sanzioni

La verifica della documentazione amministrativa ha portato alla contestazione di numerose irregolarità. Tra queste, la mancata esposizione del cartello relativo al divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori, con una sanzione di 200 euro; la presenza di insegne pubblicitarie non autorizzate o fuori misura, sanzionate con 301 euro; violazioni sulla sorvegliabilità dei locali secondo la Legge Regionale Veneto n. 29/2007, con una sanzione di 308 euro; e l’assenza dell’informativa obbligatoria sulla videosorveglianza, che ha comportato la segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Condizioni igienico-sanitarie critiche

Particolarmente gravi sono risultate le criticità igienico-sanitarie. Gli agenti, già al momento dell’accesso nel locale (ancora chiuso al pubblico), hanno riscontrato la presenza di scarafaggi e blatte in vari ambienti, compreso il bancone dove venivano serviti aperitivi e stuzzichini. Nei locali della cucina sono state accertate condizioni di degrado, con presenza di blatte ed escrementi riconducibili a roditori.

Alimenti scaduti e conservazione inadeguata

Durante l’ispezione, sono state rilevate gravi irregolarità nella gestione degli alimenti. In un garage attiguo al ristorante sono stati trovati 2 freezer contenenti circa 400 chilogrammi di prodotti alimentari, sia ittici che a base di carne, congelati e conservati in condizioni igieniche precarie. È stato accertato che gli alimenti venivano sottoposti a ripetuti cicli di congelamento e scongelamento, con formazione di grandi cristalli di ghiaccio, presenza di liquidi congelati e alterazioni del colore degli alimenti. Parte dei prodotti era scaduta da diversi mesi e, in alcuni casi, mancavano le etichette identificative.

Provvedimenti e sanzioni igienico-sanitarie

Il S.I.A.N. e il Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale hanno disposto la sospensione dell’attività di somministrazione a causa delle gravi carenze igienico-sanitarie. La ripresa dell’attività sarà possibile solo dopo il completo ripristino delle condizioni di idoneità dei locali e l’adempimento delle prescrizioni impartite. È stata inoltre ordinata la distruzione e lo smaltimento dei prodotti alimentari non conformi, con oneri a carico del trasgressore.

Violazioni in materia di lavoro e sicurezza

L’Ispettorato Territoriale del Lavoro ha riscontrato violazioni rilevanti in materia di impiego e sicurezza dei lavoratori. La regolarizzazione dei 2 lavoratori irregolari e il pagamento della somma aggiuntiva di 2.500 euro sono condizioni necessarie per la revoca della sospensione. Inoltre, è stata applicata la maxi-sanzione per lavoro sommerso, pari a 1.950 euro per ciascun lavoratore irregolare.

È stata contestata anche la mancata autorizzazione all’installazione dell’impianto di videosorveglianza, con una sanzione di 387,25 euro. Per quanto riguarda la sicurezza dei luoghi di lavoro, sono state impartite prescrizioni specifiche ai sensi del D.Lgs. 81/2008, con richiesta di aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e una sanzione di 1.423 euro per le violazioni accertate.

Controlli periodici e finalità dell’operazione

L’attività di controllo rientra nel più ampio dispositivo predisposto dalla Questura di Padova per la verifica del rispetto della normativa negli esercizi commerciali, con particolare attenzione alla regolarità amministrativa e igienico-sanitaria dei locali. L’operazione ha permesso di accertare numerose violazioni di natura amministrativa, igienico-sanitaria, lavoristica e in materia di sicurezza, determinando l’adozione dei provvedimenti di sospensione previsti dalle normative vigenti.

IPA