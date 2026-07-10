Ristorante Hotel La Sonrisa chiuso e confiscato, il "Castello delle Cerimonie" resta al Comune di Sant'Antonio

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Il Grand hotel La Sonrisa, noto come il Castello delle Cerimonie, resta chiuso e confiscato secondo quanto deciso dalla quarta sezione penale della Corte di Cassazione. I giudici hanno rigettato i ricorsi presentati dai legali della famiglia Polese per riaprire il processo sulla lottizzazione abusiva.

Il Castello delle Cerimonie resta confiscato

La Corte di Cassazione ha deciso che il Castello delle Cerimonie resta chiuso e confiscato.

“La Procura generale, insieme ai difensori di Polese Concetta e Polese Agostino, – si spiega in una nota – aveva chiesto alla Suprema Corte di disporre un nuovo giudizio presso la Corte di appello di Roma non essendo state valutate numerosissime prove nuove introdotte di recente dalla difesa al fine di dimostrare la insussistenza del reato di lottizzazione abusiva che ha portato alla confisca del Castello delle cerimonie”.

ANSA

La Suprema Corte, però, al termine di una lunga camera di consiglio, ha rigettato la richiesta congiunta di annullamento della sentenza.

La battaglia legale sul Castello delle Cerimonie

Il Castello delle Cerimonie è diventato noto grazie a un reality televisivo sui matrimoni. L’hotel e ristorante si trova a Sant’Antonio Abate, comune a sud di Napoli.

Il Tribunale di Torre Annunziata aveva decretato la confisca della Sonrisa per lottizzazione abusiva. Ma i legali della famiglia Polese, proprietari dell’attività a cui sono state revocate le licenze, avevano presentato una richiesta di revisione, respinta in primo grado e ora bocciata definitivamente anche in Cassazione.

I giudici della quarta sezione penale hanno respinto i ricorsi, ritenendo che non vi fossero i margini giuridici per riaprire il processo.

Cosa succederà al Castello delle Cerimonie

Uno dei legali della famiglia Polese ha fatto sapere che “a vicenda non è chiusa, atteso che pende un altro ricorso per Cassazione a mia firma, finalizzato sempre ad ottenere la revoca della confisca del Castello delle cerimonie, ricorso però fondato su una ragione giuridica diversa dalle precedenti”.

A parere del penalista, la condanna alla confisca andrebbe annullata perché sarebbe stata generata da una prova falsa.

Intanto, come riporta Fanpage, il Comune di Sant’Antonio Abate, ormai proprietario della struttura, avrebbe avviato uno studio per stabilire cosa fare degli immobili e dei terreni.

L’assessora regionale al Lavoro Angelica Saggese, in un question time in Consiglio regionale, ha poi spiegato che i titolari de La Sonrisa per ora non hanno avviato procedure di crisi d’impresa che possano comportare anche il percorso di tutela dei lavoratori rimasti senza impiego.