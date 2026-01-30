Ristorante Quattro Passi sequestrato a Nerano, unico 3 stelle Michelin al Sud: era finito anche a Masterchef

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È stato sequestrato il complesso turistico-ricettivo “Quattro Passi“, un noto ristorante di Massa Lubrense, nella frazione di Nerano. L’attività era nota a livello nazionale e internazionale per via delle tre stelle Michelin conquistate nel tempo ed è stata anche una location per MasterChef Italia 14. L’indagine che ha portato al sequestro è iniziata a luglio 2025 e sono stati contestati, a carico dei soggetti destinatari, reati di “lottizzazione abusiva a scopo edificatorio”.

“Quattro Passi” sotto sequestro

Il ristorante tre stelle “Quattro Passi” è sotto sequestro. Il tre stelle Michelin, situato a Massa Lubrense nella frazione di Nerano, è stato coinvolto in un’indagine approfondita in merito alla “lottizzazione abusiva a scopo edificatorio”.

Le indagini sono iniziate a luglio 2025 e hanno consentito di accertare come, a partire dal 1982 e fino a ottobre 2025, gli indagati avrebbero realizzato un complesso immobiliare di grandi dimensioni, destinato ad attività di ristorazione, in un’area soggetta a stringenti vincoli paesaggistici e ambientali.

ANSA

Si tratta, si legge ancora, di una pratica edilizia abusiva che si sarebbe prodotta nel tempo anche grazie alla negligenza del Comune di Massa Lubrense, accusato di aver rilasciato provvedimenti di condono illegittimi perché viziati da macroscopiche irregolarità.

Territorio asservito a tre stelle Michelin

Il gip nel decreto di sequestro scrive che il Comune, rilasciando i vari condoni, avrebbe permesso l’asservimento di una parte del territorio comunale alle necessità di espansione dell’attività edificatoria ed economica degli indagati, in totale disprezzo della morfologia del territorio, dei vincoli ambientali, tra cui quello idrogeologico, e dell’armonioso sviluppo del territorio.

Le concessioni edilizie risulterebbero illegittime sia per il superamento dei limiti volumetrici, sia per la perdita dei presupposti di condonabilità. In altre parole, il locale, la struttura principale e quelle collegate risulterebbero abusive.

La descrizione che emerge è che gli indagati, nell’arco di questi trent’anni, sarebbero riusciti a trasformare il territorio boschivo in un vero e proprio “insediamento commerciale” destinato all’attività di ristorazione.

Chi è lo chef del “Quattro Passi”

L’unico tre stelle Michelin al Sud è il ristorante “Quattro Passi” di Nerano, nella penisola sorrentina. Lo chef è Fabrizio Mellino, lo stesso che ha cucinato al matrimonio di Jeff Bezos e Loren Sanchez.

È stato un record per lui: il più giovane chef italiano a ricevere tre stelle Michelin e, soprattutto, a portarle al Sud. Il successo dello chef e del ristorante è stato immortalato anche attraverso MasterChef Italia 14, diventando una delle location delle esterne del programma.