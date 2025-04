Ristorante stellato Pipero offre 1000 euro per testare il menù degustazione, come candidarsi

Giornalista Pubblicista, classe 1995. Laureata in Scienze della Comunicazione, prosegue gli studi in Informazione, Editoria e Giornalismo. Inizia scrivendo di Sport e colleziona qualche presenza in radio e negli studi televisivi in qualità di ospite. Collabora con diversi quotidiani nazionali e si occupa di Cronaca e Attualità, Esteri e Spettacolo.

InfoJobs presenta una nuova offerta, la possibilità di vivere un giorno da sogno nel ristorante stellato Pipero in qualità di tester. Non è richiesta nessuna esperienza minima né tantomeno essere residente in un determinato posto. Bisogna avere però la passione per la ristorazione e la cucina. Il ritorno è di 1.000 euro.

Ristorante stellato Pipero Roma, come candidarsi per fare il tester

Il ristorante stellato Pipero cerca una persona con la passione della cucina e della ristorazione che avrà la possibilità di testare il menù degustazione da 10 portate.

La paga è di 1.000 netti per un giorno di lavoro, come descritto nel CoolJobs di Infojobs.

Pipero Roma regala a chi si proporrà e verrà accettato come tester di vivere una giornata nel ristorante stellato, con una cena menù degustazione, trasporto e hotel incluso.

Si potrà inoltre condividere i propri feedback sull’esperienza e creare alcuni contenuti per l’attività, una cosa che potrebbe interessare anche alle persone che svolgono già questa occupazione, come gli influencer.

Cosa offre il ristorante Pipero e dove si trova

Pipero Roma è vincitore della Stella Michelin 2024 e del premio “The best chef“.

Oltre alle possibilità descritte sopra, ci sarà modo di scoprire tutti gli aspetti della ristorazione, dalla cucina fino all’organizzazione della sala e assistere alla preparazione dei piatti. Una vera esperienza culinaria volta a stupire gli appassionati del settore.

L’annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Il posto in questione però andrà a un unico fortunato.

Il ristorante di Alessandro Pipero si trova nel centralissimo corso Vittorio Emanuele di Roma. È di fronte alla chiesa di Santa Maria in Vallicella, conosciuta dai romani come Chiesa Nuova.

Chi è Alessandro Pipero, amante della cucina e docente

Alessandro Pipero è imprenditore, maître, sommelier e docente e gestisce il ristorante Pipero Roma. Nella ristorazione italiana è considerato un punto di riferimento – tanto da arrivare a ottenere vari riconoscimenti, come descritto sopra – nonché uno dei più grandi conoscitori della capitale gourmet.

È socio fondatore dell’Associazione Noi di Sala. È docente di start up nel Master in Critica Enogastronomica e ha tenuto una classe sulla cucina italiana nel Master in Gastronomia e Management Culinario.

Nel 2005 è stato premiato come miglior sommelier d’Italia da L’Espresso .

Nel 2013 ha ricevuto il titolo di Maître dell’anno da Identità Golose.

A livello televisivo è stato maître ufficiale di due dating show in onda su Real Time. Sul suo profilo Instagram @piperoalessandro scrive da romano qual è: “ La carbonara non viene sempre bene, ma viene sempre Bona!”.