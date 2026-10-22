Ristorante svaligiato a Sassuolo vicino a Modena, il bottino nel cestino davanti alla polizia: due denunciati

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Pochi minuti dopo il furto in un ristorante, il bottino era ancora con loro: circa 70 euro, alcuni braccialetti e un orecchino. A Sassuolo, vicino a Modena, la Polizia ha denunciato due uomini di 29 e 44 anni, fermati in auto vicino alla stazione mentre il più giovane provava a far sparire il portamonete della cassa in un cestino.

Furto in un ristorante a Sassuolo, il controllo vicino alla stazione

Come riporta la Polizia di Stato, il controllo è avvenuto intorno alle 2 della notte del 21 ottobre, durante il pattugliamento del centro.

Gli agenti del Commissariato hanno notato un’auto ferma vicino alla stazione ferroviaria, con a bordo due uomini.

Entrambi si sono mostrati subito insofferenti al controllo.

Alla vista della pattuglia il 29enne ha cercato di liberarsi del portamonete di un registratore di cassa, gettandolo in un cestino.

Dentro c’erano circa 70 euro in banconote e monete, alcuni braccialetti e un orecchino.

Il ristorante svaligiato e i 6mila euro di danni

Gli accertamenti hanno collegato subito quegli oggetti a un colpo messo a segno poco prima in un locale della zona.

Secondo la Gazzetta di Modena, si tratta del ristorante De Rose, in via Ancora, nella zona dell’aeroporto.

Le telecamere hanno ripreso intorno all’1.45 una persona con il volto coperto che, dopo aver provato invano a forzare due porte, ha sfondato una finestra.

Per entrare ha fatto cadere un mobile e un frigorifero sulla cucina, rompendo un bollitore e una griglia.

I danni sono stimati in 5-6mila euro e il giorno dopo il locale è rimasto chiuso.

Dalla cassa erano spariti gli spiccioli, insieme ai braccialetti e all’orecchino poi ritrovati dagli agenti.

Senza patente e senza assicurazione, auto sequestrata

I due sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.

Al 44enne, che era alla guida, sono state contestate anche alcune violazioni del codice della strada.

Non aveva una patente valida e l’auto non era assicurata.

Il veicolo è stato sequestrato e portato in un deposito giudiziario.

IPA