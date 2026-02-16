Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di due ristoranti sanzionati e due titolari denunciati il bilancio dei controlli condotti dalle forze dell’ordine nel centro di Catania. Le verifiche, coordinate dalla Polizia di Stato, sono state effettuate per garantire la sicurezza dei consumatori e il rispetto delle normative nei luoghi di lavoro.

Controlli a tappeto nelle attività commerciali

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la task force composta da agenti della Questura di Catania, squadra volanti, Divisione Anticrimine, Corpo Forestale della Regione Siciliana, medici e tecnici dei servizi “Igiene Pubblica”, “Veterinari” e “Spresal” dell’Asp di Catania, Vigili del Fuoco e Polizia Locale, ha effettuato una serie di controlli mirati nelle attività di ristorazione situate tra piazza Europa e viale Africa.

Verifiche e sanzioni nei ristoranti del centro

Le ispezioni hanno riguardato due ristoranti del centro cittadino, dove sono state riscontrate numerose irregolarità, in particolare in materia di sicurezza antincendio e rispetto delle norme sui luoghi di lavoro. Le attività sono state complessivamente sanzionate per 31.500 euro.

Primo locale: carenze strutturali e irregolarità amministrative

Nel primo ristorante, situato nella zona di viale Africa, il titolare ha ricevuto una sanzione di 11.000 euro dallo Spresal per carenze nell’impianto elettrico, nei presidi medici e nelle scaffalature non correttamente ancorate. Gli agenti della Polizia Locale hanno inoltre contestato ulteriori violazioni, tra cui il mancato rispetto dei requisiti urbanistici, l’assenza di segnaletica interna e dei cartelli di divieto di fumo, per un totale di oltre 8.000 euro di sanzioni.

Il contributo dei Vigili del Fuoco si è rivelato fondamentale per accertare la parziale ostruzione delle vie di fuga, che ha comportato una sanzione aggiuntiva di 1.700 euro. Gli ispettori dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, invece, non hanno riscontrato anomalie nelle posizioni lavorative dei dipendenti.

Controlli sulla qualità degli alimenti e frode in commercio

Le verifiche si sono estese anche alla genuinità dei prodotti alimentari. I medici veterinari dell’Asp hanno sequestrato 7 chili di molluschi reimmessi impropriamente in acqua, mentre il personale del Nucleo Operativo Regionale Agroalimentare Sicilia ha rilevato l’omessa indicazione degli ingredienti nel menù, sanzionando il titolare con 2.000 euro.

Durante i controlli è emersa una grave criticità: la vendita di pesce congelato spacciato per fresco e la presenza di tagli di carne diversi da quelli indicati nel menù. Per questi motivi, il titolare è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per frode in commercio, con la presunzione di innocenza valida fino a sentenza definitiva.

Il servizio “Igiene Pubblica” ha inoltre impartito prescrizioni di carattere igienico-sanitario riguardanti i locali cucina e il deposito.

Secondo locale: sospensione dell’attività e ulteriori violazioni

Nel secondo ristorante, situato nella zona di piazza Europa, i tecnici del settore “Igiene Pubblica” hanno riscontrato che la cucina comunicava direttamente con i servizi igienici. Per questa ragione è stata disposta l’immediata sospensione dell’attività di somministrazione alimentare fino al ripristino delle condizioni igieniche richieste.

I tecnici del servizio di prevenzione per la sicurezza sui luoghi di lavoro hanno individuato diverse violazioni, tra cui carenze nell’impianto elettrico, scaffalature non ancorate e vetrate non segnalate, contestando al titolare sanzioni per 7.000 euro.

I Vigili del Fuoco hanno inoltre rilevato la presenza di vie di esodo ostruite, comminando una sanzione di 1.800 euro. Durante l’ispezione sono state trovate alcune bombole accatastate in un locale chiuso, in quantità superiore a quella consentita dalla legge. Questo ha portato alla denuncia del titolare, che resta indagato con la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

Obiettivi dei controlli: tutela dei consumatori e sicurezza sul lavoro

L’operazione, condotta dalle autorità di Catania, si inserisce in un più ampio programma di controlli finalizzati a garantire la sicurezza dei consumatori e il rispetto delle normative di settore, con particolare attenzione alle condizioni igienico-sanitarie e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

