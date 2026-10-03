Ristoratore del Verbano nasconde al Fisco 780mila euro, sequestrata una Ferrari oltre a Rolex e contanti

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Aveva acquistato diverse auto di lusso e un Rolex nonostante i debiti di oltre 780mila euro con il Fisco. La Guardia di finanza del Verbano-Cusio-Ossola ha sequestrato una Ferrari, un orologio da diverse migliaia di euro e oltre 346mila euro in contanti, a un ristoratore titolare di un locale della provincia piemontese, accusato a vario titolo insieme al fratello di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio.

L’indagine sui 780mila euro sottratti al Fisco

Nella giornata di giovedì 1 ottobre, i militari delle Fiamme gialle hanno eseguito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ordinato dal gip del tribunale di Verbania su richiesta della procura.

Secondo l’indagine ribattezzata “Reset tributo”, condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria e coordinata dalla Procura di Verbania, tra il 2021 e il 2025 il ristoratore avrebbe trasferito oltre 220mila euro dai conti dell’impresa a quelli personali dei familiari attraverso prelievi e bonifici, senza giustificazioni aziendali.

L’acquisto di auto di lusso

Come riportato da La Stampa, in particolare al fratello, dipendente e principale collaboratore dell’azienda, sarebbero andati oltre 100mila euro in contanti.

Denaro che sarebbe stato impiegato in parte per il finanziamento dell’acquisto a rate di auto di lusso, tra cui una Ferrari 458, una BMW M2 e una Ferrari F8 Coupé da oltre 280mila euro, comprata nell’aprile 2026 dopo la vendita delle prime due e intestata al fratello.

Il sequestro della Ferrari e del Rolex

Secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza, il continuo trasferimento di denaro e beni avrebbe potuto rendere più difficile il recupero degli oltre 780mila euro di cartelle esattoriali non pagate da parte dell’imprenditore.

L’ingente ammontare di debiti dovuti al Fisco ha messo in risalto l’evidente contrasto con il possesso delle auto di lusso e del ricco tenore di vita del ristoratore e del fratello, che dichiarava un modesto reddito da lavoro dipendente.

Alla luce degli accertamenti, i militari delle Fiamme gialle hanno sequestrato la Ferrari F8, un Rolex Oyster e oltre 346mila euro in contanti, fino alla concorrenza del profitto dei reati ipotizzati per i due fratelli, accusati a vario titolo di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio.