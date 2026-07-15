Risucchiata per i capelli dal bocchettone della piscina a Sestri Levante, 13enne gravissima al Gaslini

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Una ragazza di 13 anni è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Gaslini di Genova dopo essere rimasta incastrata con i capelli nel sistema di aspirazione della piscina dei Bagni Segesta a Sestri Levante. Il proprietario dello stabilimento l’ha liberata, mentre i sanitari l’hanno rianimata in attesa del trasferimento in elicottero. La piscina è stata sequestrata e sono in corso le indagini.

Sestri Levante, 13enne gravissima

Si è tuffata in piscina ed è rimasta intrappolata nel sistema di aspirazione, impossibilitata a respirare per diversi minuti. È accaduto a Sestri Levante, protagonista suo malgrado una ragazzina di 13 anni ora ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

L’episodio si è verificato ai Bagni Segesta, sul lungomare Descalzo. L’allarme è scattato intorno alle 17 di mercoledì 15 luglio. La tredicenne si era immersa nella piscina dello stabilimento balneare quando, improvvisamente, è scomparsa sott’acqua senza più riemergere.

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Per alcuni istanti le persone presenti non hanno compreso cosa fosse accaduto, fino a quando è emerso che i suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone collegato al sistema di aspirazione della vasca.

I soccorsi

Il proprietario dei Bagni Segesta si è immediatamente tuffato in acqua per cercare di liberarla. Dopo minuti concitati, l’uomo è riuscito a districare i capelli rimasti imprigionati, permettendo di riportare la giovane in superficie. Quando è stata recuperata, però, la ragazza era ormai priva di sensi dopo essere rimasta sott’acqua per un tempo che i presenti hanno descritto come interminabile.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 con ambulanza e automedica. Le condizioni della tredicenne sono apparse fin da subito estremamente critiche e il personale sanitario ha iniziato in modo rapido le manovre di rianimazione cardiopolmonare, utilizzando anche il defibrillatore.

Vista la gravità del quadro clinico, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco, che ha trasferito d’urgenza la giovane all’Istituto Giannina Gaslini di Genova, il principale centro pediatrico della Liguria. La ragazza è stata ricoverata in terapia intensiva e la prognosi resta riservata.

Piscina sequestrata

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli uomini della Capitaneria di Porto, che hanno effettuato i primi rilievi insieme alle forze dell’ordine. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della piscina per consentire una serie di verifiche tecniche sull’impianto di aspirazione.

Gli investigatori dovranno stabilire se il sistema fosse perfettamente funzionante, se le griglie di protezione fossero conformi alle normative vigenti e se possano essersi verificati guasti o anomalie che abbiano favorito l’incidente.

Gli ultimi incidenti simili

Negli ultimi anni si sono verificati diversi gravi incidenti simili. A fine maggio una bambina di tre anni era rimasta incastrata nel sistema di aspirazione della vasca idromassaggio di un residence a Celle Ligure: trasportata in condizioni gravissime all’ospedale Gaslini, nei giorni successivi era riuscita a riprendere la respirazione autonoma.

Ad aprile, invece, un ragazzo di 12 anni era morto a Pennabilli, nel Riminese, dopo che una gamba era rimasta bloccata nel bocchettone di aspirazione di una piscina idromassaggio: era il giorno di Pasqua. La Procura aveva aperto un’inchiesta per omicidio colposo.

Risale invece a luglio 2024 il caso della piccola Yasmine Mekkaoui, che perse la vita nella piscina del centro sportivo di Sesta Godano durante una gita del centro estivo. Dopo le indagini, furono iscritti nel registro degli indagati il bagnino e quattro educatrici.