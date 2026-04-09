Risucchiato dalla vasca idromassaggio a Pennabilli vicino Rimini muore a 12 anni, aperta indagine per omicidio

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il 12enne risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio a Pennabilli purtroppo non ce l’ha fatta. Dopo giorni di monitoraggio, è stata dichiarata la morte cerebrale. Il bambino era arrivato in gravi condizioni all’ospedale Infermi di Rimini. È stata avviata la procedura che porterà il personale a staccare i macchinari dai quali dipende il 12enne. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti.

Bambino di 12 anni morto a Pennabilli

Dopo diversi giorni in ospedale, il bambino di 12 anni rimasto incastrato nel bocchettone della piscina idromassaggio è morto. Si parla di morte cerebrale. In ospedale si stanno attuando le pratiche per staccare i macchinari che tengono in vita il suo corpo.

L’incidente grave è avvenuto nel giorno di Pasqua, nella vasca dell’Hotel Duca di Montefeltro a Pennabilli, vicino a Rimini. Il bambino sarebbe rimasto sotto il livello dell’acqua di una vasca poco profonda, senza riuscire a riemergere, per quasi cinque minuti.

All’arrivo dei soccorsi sono state fatte le manovre per la ripresa del battito cardiaco, già fermo, prima del trasporto in ospedale. Una volta giunto con l’elisoccorso all’ospedale Infermi di Rimini, le condizioni sono subito apparse molto gravi.

Cosa è successo?

La famiglia del dodicenne si trovava all’interno della struttura per passare insieme le vacanze pasquali. Poco dopo le 10:30 del mattino di domenica 5 aprile, si erano diretti nella zona spa dell’hotel.

Tutta la famiglia, compresi gli zii, è entrata nella vasca idromassaggio. Il bambino però sarebbe rimasto incastrato sotto la superficie dell’acqua, perché la gamba sarebbe stata risucchiata dalla bocchetta mentre era attiva la funzione idromassaggio.

Il piccolo non è riuscito a riemergere e così anche la famiglia non è riuscita a tirarlo fuori dalla vasca se non dopo diversi minuti, circa cinque secondo i testimoni. Il dodicenne è stato estratto solo in seguito allo spegnimento dell’idromassaggio della vasca.

Le indagini della Procura

Sono ormai passati quattro giorni dal grave incidente e tutta l’area circostante la vasca dell’hotel è stata sequestrata. Le indagini proseguono e la Procura aprirà a breve un fascicolo per omicidio colposo.

Inizialmente l’ipotesi di reato era quella di “lesioni gravissime”, ora si parla invece di omicidio colposo contro ignoti.

Nelle carte è stata anche inserita una relazione sullo stato dell’impianto da parte del Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro dell’AUSL. Si cercano irregolarità sulla conformazione dei bocchettoni, scrive il Corriere di Bologna, in particolare sulla presenza delle griglie a protezione dei dispositivi, proprio per evitare simili incidenti.