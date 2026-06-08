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Risultati ballottaggi elezioni Comunali 2026, i sindaci di Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani

I risultati delle elezioni Comunali 2026 dei 6 capoluoghi di provincia finiti al ballottaggio: chi sono i nuovi sindaci

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Risultati ballottaggi elezioni Comunali 2026

Agrigento

Sindaco uscente: Francesco Miccichè (centrodestra)

Michele SODANO – ELETTO SINDACO Centrosinistra+M5s 72,31%
Gerlando ALONGE Centrodestra 27,67%
57/57

Arezzo

Sindaco uscente: Alessandro Ghinelli (ind. centrodestra)

Marcello COMANDUCCI – ELETTO SINDACO Centrodestra 55,75%
Vincenzo CECCARELLI Centrosinistra+M5s 44,25%
97/97

Chieti

Sindaco uscente: Diego Ferrara (centrosinistra)

Giovanni LEGNINI – ELETTO SINDACO Centrosinistra+M5S 52,39%
Cristiano SICARI Centrodestra 47,61%
53/54

Lecco

Sindaco uscente: Mauro Gattinoni (centrosinistra)

Filippo BOSCAGLI – ELETTO SINDACO Centrodestra 52,04%
Mauro GATTINONI Centrosinistra+M5s 47,96%
43/43

Macerata

Sindaco uscente: Sandro Parcaroli (centodestra)

Sandro PARCAROLI – ELETTO SINDACO Centrodestra 54,30%
Gianluca TITTARELLI Centrosinistra+M5S 45,70%
44/44

Trani

Sindaco uscente: Amedeo Bottaro (centrosinistra)

Marco GALIANO – ELETTO SINDACO Centrosinistra+Italia Viva 51,14%
Angelo GUARRIELLO Centrodestra 48,86%
54/54

I risultati delle elezioni Amministrative 2026

Tirando le somme, secondo le elaborazioni di YouTrend, in 50 dei 118 comuni con più di 15mila abitanti al voto per le Amministrative 2026, il sindaco eletto al primo turno o al ballottaggio è di centrosinistra, in 40 è di centrodestra e in 28 è un candidato civico o espressione di altri partiti. Gli uscenti erano invece 59 di centrosinistra, 42 di centrodestra e 17 civici o di altri partiti. In sintesi:

  • centrosinistra – 50 sindaci eletti;
  • centrodestra – 40 sindaci eletti;
  • civici/altri partiti – 28 sindaci eletti.

Per quanto riguarda i 18 capoluoghi:

  • centrosinistra – da 8 sindaci uscenti a 10 eletti;
  • centrodestra – da 5 a 6;
  • sindaci civici (di altri partiti) – da da 5 a 2.

Centri non capoluogo al voto

Per tutti gli altri comuni al voto con popolazione superiore o inferiore ai 15mila abitanti, tutti i dati sono consultabili, aggiornati in tempo reale sul sito del Ministero dell’Interno.

Qui invece lo speciale della giornata dello spoglio.

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