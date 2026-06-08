Risultati ballottaggi elezioni Comunali 2026, i sindaci di Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani
I risultati delle elezioni Comunali 2026 dei 6 capoluoghi di provincia finiti al ballottaggio: chi sono i nuovi sindaci
Risultati ballottaggi elezioni Comunali 2026
Agrigento
Sindaco uscente: Francesco Miccichè (centrodestra)
|Michele SODANO – ELETTO SINDACO
|Centrosinistra+M5s
|72,31%
|Gerlando ALONGE
|Centrodestra
|27,67%
|57/57
Arezzo
Sindaco uscente: Alessandro Ghinelli (ind. centrodestra)
|Marcello COMANDUCCI – ELETTO SINDACO
|Centrodestra
|55,75%
|Vincenzo CECCARELLI
|Centrosinistra+M5s
|44,25%
|97/97
Chieti
Sindaco uscente: Diego Ferrara (centrosinistra)
|Giovanni LEGNINI – ELETTO SINDACO
|Centrosinistra+M5S
|52,39%
|Cristiano SICARI
|Centrodestra
|47,61%
|53/54
Lecco
Sindaco uscente: Mauro Gattinoni (centrosinistra)
|Filippo BOSCAGLI – ELETTO SINDACO
|Centrodestra
|52,04%
|Mauro GATTINONI
|Centrosinistra+M5s
|47,96%
|43/43
Macerata
Sindaco uscente: Sandro Parcaroli (centodestra)
|Sandro PARCAROLI – ELETTO SINDACO
|Centrodestra
|54,30%
|Gianluca TITTARELLI
|Centrosinistra+M5S
|45,70%
|44/44
Trani
Sindaco uscente: Amedeo Bottaro (centrosinistra)
|Marco GALIANO – ELETTO SINDACO
|Centrosinistra+Italia Viva
|51,14%
|Angelo GUARRIELLO
|Centrodestra
|48,86%
|54/54
I risultati delle elezioni Amministrative 2026
Tirando le somme, secondo le elaborazioni di YouTrend, in 50 dei 118 comuni con più di 15mila abitanti al voto per le Amministrative 2026, il sindaco eletto al primo turno o al ballottaggio è di centrosinistra, in 40 è di centrodestra e in 28 è un candidato civico o espressione di altri partiti. Gli uscenti erano invece 59 di centrosinistra, 42 di centrodestra e 17 civici o di altri partiti. In sintesi:
- centrosinistra – 50 sindaci eletti;
- centrodestra – 40 sindaci eletti;
- civici/altri partiti – 28 sindaci eletti.
Per quanto riguarda i 18 capoluoghi:
- centrosinistra – da 8 sindaci uscenti a 10 eletti;
- centrodestra – da 5 a 6;
- sindaci civici (di altri partiti) – da da 5 a 2.
Centri non capoluogo al voto
Per tutti gli altri comuni al voto con popolazione superiore o inferiore ai 15mila abitanti, tutti i dati sono consultabili, aggiornati in tempo reale sul sito del Ministero dell’Interno.
Qui invece lo speciale della giornata dello spoglio.