Risultati dei partiti alle elezioni Regionali in Campania 2025, chi ha vinto davvero e chi ha preso meno voti

Il centrosinistra vince le elezioni Regionali 2025 in Campania, con un netto successo di Roberto Fico. L’ex presidente della Camera sostenuto dal campo largo, quindi da Pd, M5S, AVS e Italia Viva, ha ottenuto oltre il 60% delle preferenze battendo Edmondo Cirielli (centrodestra), Giuliano Granato (Potere al popolo), Nicola Campanile (civica), Stefano Bandecchi (Dimensione Bandecchi) e Carlo Arnese (Forza del Popolo). Per le forze di Governo, da segnalare il testa a testa tra Fratelli d’Italia e Forza Italia. Il primo partito in regione, però, è il Pd.

I dati ufficiali dei partiti

Partito/Lista % Voti Seggi Pd 18,41 370.016 10 Fratelli d’Italia 11,93 239.733 6 Forza Italia 10,72 215.419 6 M5S 9,12 183.333 5 A testa alta 8,34 167.569 4 Casa Riformista 5,82 116.963 3 Lega 5,51 110.735 3 Roberto Fico presidente 5,41 108.750 3 Moderati e riformisti 4,70 94.374 2 AVS 4,66 93.596 2 Mastella Noi di Cetro Noi Sud 3,55 71.260 2 Potere al Popolo – Rifondazione Comunista – Pci 2,03 40.743 0 Avanti Campania 5,89 30.122 0 Noi Moderati 1,27 25.559 0 Per Nicola Campanile presidente 0,99 19.843 0 Unione di Centro – Democrazia Cristiana 0,49 9.771 0 Democrazia Cristiana con Rotondi 0,43 8.677 0 Dimensione Bandecchi 0,42 8.522 0 Pensionati consumatori 0,20 3.922 0 Forza del popolo 0,12 2.493 0

I risultati a confronto col 2020

Partito/Lista 2020 2025 Differenza di voti Fratelli d’Italia 140.916 voti (5,98%) – 6 seggi 239.733 voti (11,93%) – 6 seggi + 98.817 voti Forza Italia 121.694 voti (5,16%) – 2 seggi 215.419 (10,72%) – 6 seggi + 93.725 voti Europa Verde (2020) / AVS (2025) 42.997 voti (1,82%) – 1 seggio 93.596 voti (4,66%) – 2 seggi + 50.599 voti Potere al Popolo – Rifondazione Comunista – Pci 26.711 voti (1,13%) – nessun seggio 40.743 voti (2,03%) – 0 seggi + 14.032 voti Lega 133.159 voti (5,65%) – 3 seggi 110.735 voti (5,51%) – 3 seggi – 22.424 voti Pd 398.522 voti (16,9%) – 8 seggi 370.016 voti (18,41%) – 10 seggi – 28.506 voti M5S 233.975 voti (9,92%) – 7 seggi 183.333 voti (9,12%) – 5 seggi – 50.642 voti Italia Viva (2020) / Casa Riformista (2025) 173.884 voti (7,38%) – 4 seggi 116.963 voti (5,82%) – 3 seggi – 56.921 voti

Rispetto alle elezioni di cinque anni fa, in cui Vincenzo De Luca si impose col 69,48% delle preferenze e 1.789.107 voti totali, il governatore Roberto Fico vince con il 60,63% delle preferenze, ma con 1.286.188 voti: di fatto, 502.919 in meno, nonostante l’appoggio del M5S (che nel 2020 correva da solo).

Da una parte l’affluenza crollata (oltre l’11% in meno rispetto al 2020), dall’altra il calo netto proprio del Pd, che resta comunque il primo partito in Campania: i dem hanno perso quasi 30 mila voti.

Chi ha fatto peggio sono indubbiamente M5S, che ha perso oltre 50 mila voti, Casa Riformista (nel 2020 era Italia Viva), con quasi 60 mila preferenze in meno, quindi la Lega (mancano all’appello più di 22 mila voti).

Chi cresce di più è FdI, che diventa il secondo partito in Campania grazie a un +6% e quasi 100 mila voti in più.

Sale anche Forza Italia (+93 mila voti), così come AVS (+50 mila voti)

I dati sull’affluenza

L’affluenza è crollata anche in Campania, col dato definitivo che si è attestato al 44,10%, ben al di sotto del 50%. Di fatto, meno di un cittadino su due è andato al seggio.

Il confronto col 2020 è impietoso: cinque anni fa, l’affluenza era stata pari al 55,52%.