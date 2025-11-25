Risultati dei partiti alle elezioni Regionali in Puglia 2025, chi ha vinto davvero e chi ha preso meno voti

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il centrosinistra vince le elezioni Regionali 2025 in Puglia, con un netto successo di Antonio Decaro. L’ex sindaco di Bari, nonché eurodeputato dem, sostenuto dal campo largo, quindi da Pd, M5S, AVS e Italia Viva, ha ottenuto oltre il 63,97% delle preferenze battendo Luigi Lobuono (centrodestra), Ada Donno (Potere al popolo), Sabino Mangano. Per le forze di Governo, da segnalare il testa a testa tra Forza Italia e Lega. Il primo partito in regione, però, è il Pd, con un netto vantaggio su FdI.

I dati ufficiali dei partiti

Partito/Lista % Voti Seggi Pd 25,91 344.228 14 Fratelli d’Italia 18,73 248.904 11 Decaro Presidente 12,72 168.945 7 Forza Italia 9,11 121.015 5 Per la Puglia 8,54 113.515 4 Lega 8,04 106.853 4 M5S 7,22 95.693 4 AVS 4,09 54.358 0 Avanti popolari 4,09 54.306 0 Noi Moderati 0,83 10.997 0 Puglia Pacifista e Popolare 0,51 6.734 0 Alleanza Civica per la Puglia 0,13 1.683 0 La Puglia con noi 0,08 1.127 0

I risultati a confronto col 2020

Partito/Lista 2020 2025 Differenza di voti Pd 289.254 voti (17,25%) – 15 seggi 344.228 (25,91%) – 14 seggi + 54.974 voti Fratelli d’Italia 211.693 voti (12,63%) – 6 seggi 248.904 voti (18,73%) – 11 seggi + 37.211 voti AVS 63.754 voti (3,80%) – 0 seggi 54.358 voti (4,09%) – 0 seggi – 9.396 voti Forza Italia 149.399 voti (8,91%) – 4 seggi 121.015 (9,11%) – 5 seggi – 28.384 voti Lega 160.507 voti (9,57%) – 4 seggi 106.853 voti (8,04%) – 4 seggi – 53.654 voti M5S 165.243 voti (9,86%) – 5 seggi 95.693 voti (7,22%) – 4 seggi – 69.550 voti

Rispetto alle elezioni di cinque anni fa, in cui Michele Emiliano si impose col 46,78% delle preferenze e 871.028 voti totali, il governatore Antonio Decaro vince con il 63,97% delle preferenze, ma con 919.665 voti: di fatto, 48.637 in più, anche grazie all’appoggio del M5S (che nel 2020 correva da solo).

Da una parte l’affluenza crollata (quasi il 15% in meno rispetto al 2020), dall’altra l’exploit del Pd, che resta il primo partito in Puglia: i dem hanno guadagnato quasi 55 mila voti.

Chi ha fatto peggio sono indubbiamente M5S, che ha perso quasi 70 mila voti, ma anche Lega (con quasi 54 mila preferenze in meno) e Forza Italia (mancano all’appello più di 28 mila voti).

Chi cresce, oltre al Pd, è FdI, che si conferma il secondo partito in Puglia grazie a un +6% e oltre 37 mila voti in più.

Flop invece di AVS, che non strappa nessun seggio e rispetto al 2020 perde quasi 10 mila voti.

I dati sull’affluenza

L’affluenza è crollata anche in Puglia, col dato definitivo che si è attestato al 41,83%, ben al di sotto del 50%. Di fatto, meno di un cittadino su due è andato al seggio.

Il confronto col 2020 è impietoso: cinque anni fa, l’affluenza era stata pari al 56,43%.