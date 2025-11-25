Risultati dei partiti alle elezioni Regionali in Puglia 2025, chi ha vinto davvero e chi ha preso meno voti
I risultati dei partiti alle elezioni Regionali in Puglia vinte dal centrosinistra con Decaro: il Pd primo partito, poi testa a testa Salvini-Tajani
Il centrosinistra vince le elezioni Regionali 2025 in Puglia, con un netto successo di Antonio Decaro. L’ex sindaco di Bari, nonché eurodeputato dem, sostenuto dal campo largo, quindi da Pd, M5S, AVS e Italia Viva, ha ottenuto oltre il 63,97% delle preferenze battendo Luigi Lobuono (centrodestra), Ada Donno (Potere al popolo), Sabino Mangano. Per le forze di Governo, da segnalare il testa a testa tra Forza Italia e Lega. Il primo partito in regione, però, è il Pd, con un netto vantaggio su FdI.
I dati ufficiali dei partiti
|Partito/Lista
|%
|Voti
|Seggi
|Pd
|25,91
|344.228
|14
|Fratelli d’Italia
|18,73
|248.904
|11
|Decaro Presidente
|12,72
|168.945
|7
|Forza Italia
|9,11
|121.015
|5
|Per la Puglia
|8,54
|113.515
|4
|Lega
|8,04
|106.853
|4
|M5S
|7,22
|95.693
|4
|AVS
|4,09
|54.358
|0
|Avanti popolari
|4,09
|54.306
|0
|Noi Moderati
|0,83
|10.997
|0
|Puglia Pacifista e Popolare
|0,51
|6.734
|0
|Alleanza Civica per la Puglia
|0,13
|1.683
|0
|La Puglia con noi
|0,08
|1.127
|0
I risultati a confronto col 2020
|Partito/Lista
|2020
|2025
|Differenza di voti
|Pd
|289.254 voti (17,25%) – 15 seggi
|344.228 (25,91%) – 14 seggi
|+ 54.974 voti
|Fratelli d’Italia
|211.693 voti (12,63%) – 6 seggi
|248.904 voti (18,73%) – 11 seggi
|+ 37.211 voti
|AVS
|63.754 voti (3,80%) – 0 seggi
|54.358 voti (4,09%) – 0 seggi
|– 9.396 voti
|Forza Italia
|149.399 voti (8,91%) – 4 seggi
|121.015 (9,11%) – 5 seggi
|– 28.384 voti
|Lega
|160.507 voti (9,57%) – 4 seggi
|106.853 voti (8,04%) – 4 seggi
|– 53.654 voti
|M5S
|165.243 voti (9,86%) – 5 seggi
|95.693 voti (7,22%) – 4 seggi
|– 69.550 voti
Rispetto alle elezioni di cinque anni fa, in cui Michele Emiliano si impose col 46,78% delle preferenze e 871.028 voti totali, il governatore Antonio Decaro vince con il 63,97% delle preferenze, ma con 919.665 voti: di fatto, 48.637 in più, anche grazie all’appoggio del M5S (che nel 2020 correva da solo).
Da una parte l’affluenza crollata (quasi il 15% in meno rispetto al 2020), dall’altra l’exploit del Pd, che resta il primo partito in Puglia: i dem hanno guadagnato quasi 55 mila voti.
Chi ha fatto peggio sono indubbiamente M5S, che ha perso quasi 70 mila voti, ma anche Lega (con quasi 54 mila preferenze in meno) e Forza Italia (mancano all’appello più di 28 mila voti).
Chi cresce, oltre al Pd, è FdI, che si conferma il secondo partito in Puglia grazie a un +6% e oltre 37 mila voti in più.
Flop invece di AVS, che non strappa nessun seggio e rispetto al 2020 perde quasi 10 mila voti.
I dati sull’affluenza
L’affluenza è crollata anche in Puglia, col dato definitivo che si è attestato al 41,83%, ben al di sotto del 50%. Di fatto, meno di un cittadino su due è andato al seggio.
Il confronto col 2020 è impietoso: cinque anni fa, l’affluenza era stata pari al 56,43%.