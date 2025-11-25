Risultati dei partiti alle elezioni Regionali in Veneto 2025, chi ha vinto davvero e chi ha preso meno voti

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il centrodestra vince le elezioni Regionali 2025 in Veneto, con un netto successo di Alberto Stefani. Il vicesegretario del Carroccio, sostenuto dal centrodestra unito, quindi da FdI, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, ha ottenuto oltre il 64% delle preferenze battendo Giovanni Manildo (centrosinistra), Riccardo Szumski (civica), Marco Rizzo (Democrazia sovrana popolare), Fabio Bui (Popolari). Per le forze di Governo, da segnalare il dominio della Lega, con FdI davanti a Forza Italia ma anche al Pd.

I dati ufficiali dei partiti

Partito/Lista % Voti Seggi Lega 36,28 607.220 19 Fratelli d’Italia 18,69 312.839 9 Pd 16,60 277.945 9 Forza Italia 6,30 105.375 3 Szumski Resistere Veneto 4,96 83.054 2 AVS 4,64 77.621 2 M5S 2,20 36.866 1 Casa Riformista 2,13 35.669 1 Liga Veneta 1,83 30.703 1 Unione di Centro 1,68 28.109 1 Le Civiche venete per Manildo presidente 1,49 24.926 1 Democrazia sovrana popolare 1,09 20.574 0 Noi Moderati 1,12 18.768 0 Rifondazione Comunista 0,62 10.430 0 Popolari per il Veneto 0,36 6.071 0 Volt 0,32 5.339 0

I risultati a confronto col 2020

Partito/Lista 2020 2025 Differenza di voti Lega 347.832 voti (16,92%) – 9 seggi 607.220 voti (36,28%) – 19 seggi + 259.388 voti Fratelli d’Italia 196.310 voti (9,55%) – 5 seggi 312.839 voti (11,93%) – 9 seggi + 116.529 voti Pd 244.881 voti (11,92%) – 6 seggi 277.945 voti (18,41%) – 9 seggi + 33.064 voti Europa Verde (2020) / AVS (2025) 34.647 voti (1,69%) – 1 seggio 77.621 voti (4,64%) – 2 seggi + 42.974 voti Forza Italia 73.244 voti (3,56%) – 2 seggi 105.375 (6,30%) – 3 seggi + 32.131 voti Italia Viva (2020) / Casa Riformista (2025) 12.426 voti (0,60%) – 0 seggi 35.669 voti (2,13%) – 1 seggio + 23.243 voti M5S 55.281 voti (2,69%) – 1 seggio 36.866 voti (2,20%) – 1 seggio – 18.415 voti

Rispetto alle elezioni di cinque anni fa, in cui Luca Zaia si impose col 76,79% delle preferenze e 1.883.960 voti totali, il governatore Alberto Stefani vince con il 64,39% delle preferenze, ma con 1.211.356 voti: di fatto, 672.604 in meno, nonostante.

Da una parte l’affluenza crollata (circa il 17% in meno rispetto al 2020), dall’altra l’assenza della lista Zaia, che nel 2020 fece registrare questo clamoroso boom:

916.087 voti

44,57% di preferenze

23 seggi

A distanza di 5 anni, a godere di questa mancanza è la Lega di Matteo Salvini, che cresce di quasi 260 mila voti.

Alle spalle, bene FdI che ne guadagna oltre 116 mila, e scalza il Pd diventando il secondo partito del Veneto.

Tra chi comunque ha fatto meglio rispetto al 2020 ci sono anche: AVS (quasi +43 mila), lo stesso Pd (+33 mila) e Forza Italia (+32 mila).

Negativo il dato del M5S, che ha perso oltre 18 mila voti, confermando almeno 1 seggio in Consiglio.

I dati sull’affluenza

L’affluenza è crollata anche in Veneto, col dato definitivo che si è attestato al 44,65%, ben al di sotto del 50%. Di fatto, meno di un cittadino su due è andato al seggio.

Il confronto col 2020 è impietoso: cinque anni fa, l’affluenza era stata pari al 61,16%.